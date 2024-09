Không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở sau bão

Sáng 8.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (bão Yagi).



Thủ tướng yêu cầu tập trung cao độ cho việc cứu người, rà soát, tìm kiếm người mất tích; cứu chữa những người bị thương, nhất là những người bị thương nặng; lo hậu sự cho những người xấu số. Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa; không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường; không để người bệnh không có nơi khám chữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tình hình thiệt hại tại các cơ sở kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ẢNH: TTXVN

Khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông và các lĩnh vực khác để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Thống kê thiệt hại chính xác, khách quan để có giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả, kịp thời. Ứng phó hậu quả hoàn lưu bão như lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún… Các địa phương xuất cấp dự trữ để khắc phục các vấn đề cấp bách về ăn, mặc, ở, học tập, khám chữa bệnh của người dân và đề xuất hỗ trợ của T.Ư từ ngân sách dự phòng. "Đặc biệt, các địa phương phải thống kê ngay, xuất cấp ngay gạo dự trữ, cần bao nhiêu xuất bấy nhiêu, quan trọng là phải thống kê chính xác, minh bạch, tránh tiêu cực xảy ra", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thủ tướng kêu gọi cơ quan, địa phương, người dân, doanh nghiệp không bị thiệt hại hỗ trợ cho cơ quan, địa phương, người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại, "có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, có của góp của, có công góp công, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều"... Thủ tướng cũng chỉ đạo trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỉ đồng cho mỗi địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng để khắc phục hậu quả bão.

Trong chiều 8.9, các đoàn công tác do lãnh đạo Chính phủ dẫn đầu đã trực tiếp tới các địa phương chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề do bão Yagi để kiểm tra, khắc phục hậu quả. Cùng chiều, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 20 tỉ đồng khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên...

Nhanh chóng khôi phục thông tin liên lạc

Chiều 8.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), Thủ tướng đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại các cơ sở kinh tế - xã hội, thăm hỏi người dân bị thiệt hại và động viên các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, công nhân môi trường đô thị… đang làm nhiệm vụ dọn dẹp sau bão. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh khẩn trương ổn định tình hình, đưa mọi hoạt động trở lại bình thường; cứu chữa những người bị thương, bị nạn, tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự chu đáo cho những người xấu số; chuẩn bị ứng phó hoàn lưu bão, lũ lụt, sạt lở… Đối với các cơ sở giáo dục nào an toàn thì vẫn cho học sinh học tập bình thường, còn những nơi bị thiệt hại khi nào đủ an toàn mới cho hoạt động trở lại.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh huy động cả hệ thống chính trị để khắc phục hậu quả bão, gồm cả lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là thực hiện khối lượng công việc rất lớn trong dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Để hỗ trợ các địa phương trước thiệt hại của bão số 3, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng huy động lực lượng quân đội ở tất cả các tỉnh, thành, địa phương gần nhất tham gia các công việc có thể làm được.

Trước tình hình mất điện trên diện rộng gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống người dân, kinh tế của địa phương, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực VN (EVN) nhanh chóng khôi phục việc cấp điện; các Tập đoàn VNPT, Viettel khôi phục thông tin liên lạc trong những ngày tới. Ngành giao thông khẩn trương khôi phục các đoạn đường sạt lở, sụt lún, bảo đảm giao thông thông suốt...

Ngoài ra, Thủ tướng giao lãnh đạo các bộ ngành hướng dẫn cụ thể các địa phương về cơ chế đặc thù để khắc phục hậu quả thiên tai trong điều kiện khẩn cấp. Đặc biệt là Bộ KH-ĐT hướng dẫn về chỉ định thầu, mua sắm trong điều kiện khẩn cấp, giao các địa phương triển khai, bảo đảm phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan. Bộ NN-PTNT hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ với các hộ nông dân nuôi trồng thủy sản.

Di dời người dân đến nơi ở mới, an toàn

Tại TP.Hải Phòng, Thủ tướng đã đi kiểm tra Khu tập thể A7 được xây dựng từ những năm 1960 ở P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền và biểu dương TP.Hải Phòng cũng như người dân trong khu tập thể đã di dời toàn bộ người dân sinh sống trong khu tập thể tới nơi an toàn.

Hiện, do ảnh hưởng của bão số 3, các tòa nhà ở Khu tập thể A7 bị nghiêng nứt, có nguy cơ đổ sập, Thủ tướng yêu cầu TP.Hải Phòng tiếp tục bố trí nơi ở cho người dân, kiên quyết bảo vệ người dân, không về sinh sống ở các tòa nhà này; nghiên cứu bố trí nơi an cư cho người dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, không để ai không có nơi ở; đồng thời rà soát các chung cư cũ trên địa bàn toàn thành phố, cương quyết di dời người dân từ các nhà chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, không an toàn, mất vệ sinh… tới nơi ở mới an toàn, với chính sách mua hoặc thuê mua, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và tuân thủ pháp luật về nhà ở, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Thủ tướng yêu cầu TP.Hải Phòng rà soát, triển khai hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, bị thương do bão số 3; rà soát, thống kê lại toàn bộ thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ, tổ chức khắc phục hiệu quả; kiểm tra, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; cắt dọn, dựng trồng lại cây xanh, đảm bảo giao thông thông suốt; khắc phục ngay tình trạng mất điện, mất sóng internet; khắc phục thiệt hại tại các cơ sở giáo dục, y tế, đảm bảo không có học sinh nào không có lớp học, không người dân nào không có nơi khám, chữa bệnh…