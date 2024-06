Khán giả bình phim Việt: An Nhiên đáng thương hơn nữ chính ‘Trạm cứu hộ trái tim’?

Ở tập tối qua của Trạm cứu hộ trái tim, sau khi bị mẹ chồng "hạ nốc ao", lên sóng trực tiếp bênh vực con dâu cũ, An Nhiên không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô mất kiểm soát, lồng lên như con thú bị thương trong bộ dạng một kẻ tâm thần bất ổn.

Ở tình huống này, tôi thấy cô ta đáng thương hơn đáng ghét. Bởi mọi kế hoạch, toan tính, kỳ vọng suốt một quãng đời thanh xuân sống trong hoang mang, lo lắng, bày binh bố trận cuối cùng lại đang nhìn mọi thứ dần tan biến trước mắt mình.

Xem phim, tôi thấy An Nhiên chỉ duy nhất là tin vào chính mình, còn lại cô không thể tin Nghĩa, bà Xinh, gã nhân tình Việt lại càng không. Nhưng tin vào chính mình trong tâm thế bấn loạn, không đủ bình tĩnh thì chỉ còn cách "làm càng làm loạn" và bất chấp tất cả.

Xét về mặt tâm lý và hoàn cảnh, An Nhiên chính là nhân vật sống "bất ổn" nhất phim chứ không phải Nghĩa hay nữ chính. Và cô cũng là người đau nhiều nhất, tổn thương nhiều nhất. Bởi chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau do chính mình tạo ra hay cố tình tạo nỗi đau cho người khác rồi bị "phản tác dụng". Điều này buộc An Nhiên "đâm lao phải theo lao".

Đàn bà khi đã thủ đoạn, đã tâm cơ, đã oán ghét thì chắc chắn họ đáng sợ hơn chúng ta tưởng. Vốn An Nhiên là một chuyên gia tâm lý, từng bảo vệ luận án tiến sĩ thì cô ta càng gặm nhấm nỗi đau đó của mình nhiều hơn, càng cố phân tích, tìm cách thì càng đau… Đau vì thấy mình đã thua quá nhiều so với tình địch, đau vì biết mình đã và đang thất bại nên tìm cách "phản đòn", chống đối, cố sức vùng vẫy để mong gỡ gạc.

Nhưng bên cạnh An Nhiên vốn không có bất kỳ chỗ dựa nào như Ngân Hà. Lúc trước, An Nhiên còn có Nghĩa nhưng họ bên nhau không phải lúc nào cũng nhìn về một hướng. An Nhiên vẫn hoài nghi, bất an khi biết rõ Nghĩa đã dành tình cảm thật cho Ngân Hà và đó là người đàn ông không hề đơn giản nên cô ta luôn sống trong tâm thế đề phòng, tính toán riêng.

Phim Trạm cứu hộ trái tim cũng sắp hết rồi. Tôi không biết cái kết dành cho An Nhiên sẽ ra sao. Nhưng cuộc đời vốn rất công bằng, ăn miếng thì trả miếng. Hy vọng cô ta vẫn còn chút thiện lành để tìm được "trạm cứu hộ" riêng cho mình dù chỉ là le lói… Bởi tôi nghĩ trong hoàn cảnh này, chỉ có An Nhiên mới tự cứu chính mình ra khỏi "móng vuốt" của bản thân mà thôi.

