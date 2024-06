Khán giả bình phim Việt: ‘Trạm cứu hộ trái tim’ lộ lỗ hổng kiến thức

Tôi là khán giả trung thành của phim truyền hình Việt, nhất là phim chiếu giờ vàng trên sóng truyền hình quốc gia. Theo dõi nhiều phim thì tôi thấy phim Việt luôn trong tình trạng xuất hiện "sạn". Nếu người xem để ý sẽ thấy rất nhiều, từ "sạn" bé đến "sạn" lớn. Tôi từng nghĩ rằng thôi thì điều kiện làm phim của mình chỉ đến thế, tư duy hoặc do phải làm trong điều kiện này kia, quay cuốn chiếu nên ê-kip không kiểm soát hết được. Nhưng có vẻ như sự cẩu thả, thiếu kiến thức của một số biên kịch và cả đạo diễn khiến một khán giả như tôi cảm thấy bị xem thường.

Bà Xinh cầm kéo nhỏ cắt một chụm tóc của Gôn Chụp màn hình

Trong phim Trạm cứu hộ trái tim ở tập 39, một tình tiết vô lý, thậm chí là sai be bét thế mà cũng được lên sóng. Đó là cảnh bà Xinh sau khi đi thăm con trai, được Nghĩa "mớm" chuyện nghi ngờ bé Gôn không phải con trai anh ta nên muốn mẹ lấy tóc của Gôn đem đi xét nghiệm ADN lần nữa. Từ ngày Nghĩa vào tù, bà Xinh đã lên ở cùng mẹ con An Nhiên và bà ngủ chung phòng với bé Gôn. Trong điều kiện rất thuận lợi như thế thì việc bà Xinh tìm cách nhổ vài sợi tóc của cháu trai đâu có gì khó nhưng đạo diễn lại tạo ra tình huống kiểu để hồi hộp, gay cấn hơn. Bà Xinh nhìn trước ngó sau sợ An Nhiên bắt gặp, cầm cái kéo lén lút cắt đi một chụm tóc của Gôn lúc cậu bé đang ngủ trong phòng riêng với bà.

Lộ "sạn" lớn, xem thường khán giả Chụp màn hình

Mà theo tôi được biết, để xét nghiệm ADN từ việc lấy mẫu tóc thì phải cần cả phần gốc chân, có nang tóc, là nơi chứa các vật chất di truyền ADN, chứ sợi tóc cắt ngang thì làm sao xét nghiệm chính xác được. Với "sạn" lớn này trong một tình tiết khá quan trọng để Nghĩa chấm dứt hôn nhân với An Nhiên, lật mặt cô ta mà biên kịch và cả ê kíp đoàn phim xử lý cẩu thả, xem thường khán giả như thế là cùng. Nếu biên kịch thiếu kiến thức về y học thì có thể kiểm tra lại trên google sẽ không thiếu thông tin về tình huống này.

Với một bộ phim gây nhiều tranh cãi về nội dung, thu hút khán giả như Trạm cứu hộ trái tim thời gian qua, những "sạn" nhỏ có lẽ đã từng được bỏ qua nhưng hạt "sạn" này lớn quá thì tôi nghĩ mình phải lên tiếng để những bộ phim sau nhà đài làm phim chỉn chu hơn.

Bài viết của độc giả Trung Kiên

