Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 40: An Nhiên giở trò gì với Ngân Hà?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 39 có những tình tiết mới khi bà Xinh đến thăm Nghĩa và được con trai nhờ bí mật lấy tóc của bé Gôn để mang đi xét nghiệm ADN lần nữa vì Nghĩa vẫn nghi ngờ con trai không phải máu mủ của mình. Bà Xinh sốc khi biết chuyện này và cầu mong sự thật không như vậy vì Gôn là cậu bé ngoan, hiểu chuyện và bà thực sự yêu thương cháu trai.

An Nhiên mất kiểm soát, uy hiếp mẹ chồng Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác, có thể thấy Việt ngày càng thể hiện rõ là kẻ đang tìm cách mồi chài, lợi dụng An Nhiên để bòn rút tiền của cô ta. Trong thời gian Nghĩa đi tù, An Nhiên qua lại với Việt để giải sầu nhưng cũng rất hiểu con người này. An Nhiên trực tiếp điều hành spa chung của hai người và biết rõ Việt "ăn tiền" khi nhập máy móc, thiết bị. Hắn còn nhiều lần mượn tiền An Nhiên để giải quyết việc riêng. Tất nhiên An Nhiên cũng không phải là kiểu đàn bà dễ bị lợi dụng.

Ngân Hà đang ở trường quay lên sóng số đặc biệt Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 39 còn có những diễn biến cho thấy sau khi ông Trường trở về, mối quan hệ giữa ông và bà Hạ Lan trở nên êm đẹp và kết nối hơn. Có lẽ sau nhiều biến cố, họ lại tìm được nhau ở những ngày cuối đời. Bà Hạ Lan đã tha thứ cho chồng và đón nhận ông Trường. Còn Vũ cũng được bà Hạ Lan "bật đèn xanh" với Ngân Hà. Mỹ Đình kết hôn với Nam.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 40 sẽ phát sóng tối 10.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết căng thẳng khi An Nhiên mất kiểm soát, tự tay tát mình và uy hiếp, trách móc bà Xinh đã bênh vực con dâu cũ trong khi cô ta về giấy tờ vẫn là con dâu của bà, là vợ của Nghĩa.

Mỹ Đình nhận cuộc gọi của Vũ báo tin An Nhiên sẽ giở trò với Hà Chụp màn hình

Một tình tiết trong tập phim này cho thấy Ngân Hà đang ở trường quay để lên sóng số đặc biệt của Trạm cứu hộ trái tim. Ở nhà, vợ chồng ông Trường nghe con gái nói chuyện trong vai trò phát thanh viên, trạm trưởng. Mỹ Đình ở tiệm vàng vừa xem sổ sách vừa nghe bạn thân tâm sự thì đột nhiên Vũ gọi cho Mỹ Đình báo tin An Nhiên sẽ giở trò với Ngân Hà.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 40: An Nhiên sẽ giở trò gì với Ngân Hà?