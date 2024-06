Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 39: Nghĩa muốn bà Xinh bí mật làm chuyện gì?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 38 tối qua có những diễn biến xúc động khi Ngân Hà nghe lời bà Hạ Lan vào thăm Nghĩa. Họ đã nói chuyện rõ ràng, chấm dứt mọi ân oán. Hà cho rằng cô và gia đình mình sẽ tha thứ cho Nghĩa dù anh có cần điều đó hay không. Còn Nghĩa cũng nói thật lòng mình về tình cảm dành cho vợ cũ. Có vẻ như cả hai cùng rơi nước mắt. Sau khi rời khỏi phòng thăm, Ngân Hà ra ngoài thì gặp Vũ đang cầm dù và đón cô.

Ông Trường đoàn tụ vợ con và cháu ngoại Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác, bà Hạ Lan cũng đã vào thăm ông Trường. Bà đem theo hình bé Kitty, con gái Hà cho ông ngoại xem. Bà cũng kể với chồng chuyện triển khai vườn dược liệu và khu trị liệu chăm sóc sức khỏe sau khi không mua lại được công ty Lan Hà. Ông Trường xúc động vì những chuyện mà vợ và con gái đã làm được.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 38 còn có những nội dung cho thấy Mỹ Đình đã đi gặp mẹ của Nam. Bà Xuân động viên Mỹ Đình khi thấy cô căng thẳng và cũng ngỏ ý sẽ nhận Mỹ Đình làm con dâu.

An Nhiên đang bị Việt nắm thóp? Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 39 tối nay 5.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết cho thấy ông Trường ra tù, cả nhà đến đón ông rất xúc động. Còn An Nhiên lại gặp Việt. Cô ta tỏ vẻ chán đời khi Việt hỏi chuyện định cư sau khi Nghĩa ra tù. Nhưng với lý lịch đi tù, phải đợi vài năm nữa mới có thể đi định cư. Việt cho rằng An Nhiên đã chán Nghĩa rồi nên bắt đầu suồng sã hơn với An Nhiên nhưng bị cô gạt tay ra.

Nghĩa muốn bà Xinh bí mật làm chuyện gì? Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 39 có tình tiết gây tò mò là bà Xinh vào thăm Nghĩa. Nghĩa nhắc lại lời mẹ rằng lúc trước bà Xinh dặn Nghĩa hãy chừa đường lui cho mình vì bà không tin An Nhiên. Và Nghĩa cho rằng hiện tại anh ở tù không thể làm gì được nên muốn nhờ mẹ một việc. Sau đó Nghĩa dặn bà Xinh: "Mẹ phải hứa với con dù có chuyện gì xảy ra mẹ cũng không được gục ngã, mẹ phải mạnh mẽ".

