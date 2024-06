Khán giả bình phim Việt: Đừng so sánh diễn xuất của Hồng Diễm với Lương Thu Trang

Phim Trạm cứu hộ trái tim thu hút sự chú ý của khán giả với cốt truyện phức tạp và sự thể hiện đa chiều của các nhân vật. Trong đó, hai nhân vật Ngân Hà do Hồng Diễm và An Nhiên do Lương Thu Trang thể hiện đã gây tranh cãi về sự xuất sắc của diễn xuất từ hai nữ diễn viên này.

Nhiều người cho rằng Lương Thu Trang diễn "đỉnh" hơn Hồng Diễm qua các diễn biến tâm lý ở hai tập gần đây khi cô ta bị đẩy vào bước đường cùng, mất hết tất cả và Lương Thu Trang đã diễn xuất như "lên đồng" để thể hiện sự uất hận, đau đớn đến tuyệt vọng. Còn Hồng Diễm đã thể hiện một Ngân Hà nhạt nhòa, không toát lên được "thần hồn" của một nữ chính.

Nhưng theo tôi nghĩ đây là hai tuyến nhân vật với hai màu sắc khác nhau được xây dựng gần như đối đầu bởi một bên là thiện lương còn một bên là xảo trá, giữa tốt và xấu, trắng và đen. Nếu so sánh thì không công bằng cho diễn viên.

Lương Thu Trang lần đầu đóng phản diện và nhận nhiều lời khen từ khán giả Chụp màn hình

Hồng Diễm, với vai diễn Ngân Hà, đã thể hiện một cách tinh tế bản năng hiền hậu và tốt bụng của nhân vật này. Ngân Hà là một người phụ nữ mang trong mình sự thánh thiện, tốt bụng và tất cả những gì cô trải qua, xảy ra trong cuộc sống cũng được nhìn dưới lăng kính của một người tử tế.

Diễn xuất của Hồng Diễm đã lồng ghép vào vai diễn sự nhẹ nhàng, đôi khi hơi trầm lắng nhưng vô cùng chân thành và ấm áp. Bằng cách diễn tả ánh mắt sâu lắng và cử chỉ tinh tế, Hồng Diễm đã thể hiện được sự chân thành và tình cảm sâu sắc của Ngân Hà đối với từng mối quan hệ, từng con người trong câu chuyện phim.

Khán giả thường cảm nhận được sự dịu dàng và tính cách chân thành qua diễn xuất của Hồng Diễm. Đây cũng chính là thế mạnh và màu sắc ở hầu hết các nhân vật mà Hồng Diễm từng thể hiện.

Ngân Hà cũng là một dạng vai sở trường của cô và nhân vật này phải được diễn theo đường dây kịch bản, theo đúng tính cách, tâm lý của nhân vật. Nên tôi nghĩ nó chỉ dừng lại ở đấy, không thể nổi loạn, bùng nổ như nhân vật An Nhiên. Tôi vẫn còn nhớ Hồng Diễm đã diễn rất tốt trong cảnh Nghĩa lật bài ngửa vào ngày sinh nhật lần thứ 35 của cô. Với một bộ phim, một nhân vật, chỉ cần 1-2 cảnh "đắt giá" như vậy là đã tốt lắm rồi.

Vai của Hồng Diễm cũng gây nhiều tranh cãi Chụp màn hình

Trái ngược với Ngân Hà, An Nhiên là một nhân vật có tính cách xảo quyệt, toan tính và có phần "máu lạnh", một kiểu nhân vật phản diện với màu sắc u ám hơn nên Lương Thu Trang phải làm được như thế nó mới ra, nó mới khiến khán giả ghét. Lương Thu Trang đã đưa vào vai diễn sự nổi loạn và sắc bén, làm nổi bật sự đa chiều và phức tạp của An Nhiên. Bằng cách diễn xuất có nhiều biểu cảm và sự lên xuống của cảm xúc, Lương Thu Trang đã tái hiện lại được sự lẫn lộn trong tâm trí của An Nhiên, từ những phút giây hoang mang đến những uất hận, tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm khi mọi toan tính, mong muốn của mình sụp đổ.

Do đó, việc so sánh mức độ "đỉnh" của diễn xuất giữa Hồng Diễm và Lương Thu Trang là hơi thiếu căn cứ, vì mỗi nhân vật mang một sắc thái riêng biệt và yêu cầu một cách tiếp cận khác nhau.

Sự thành công của Hồng Diễm và Lương Thu Trang trong vai diễn Ngân Hà và An Nhiên trong Trạm cứu hộ trái tim nằm ở khả năng họ thích nghi và thể hiện tính cách đa chiều của từng nhân vật một cách tự nhiên và sâu sắc.

