Khán giả không được mang máy ảnh vào sân Mỹ Đình trận Việt Nam gặp Trung Quốc

Trận đấu tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc diễn ra vào 19 giờ ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần). Ban tổ chức khuyến cáo khán giả nên đến sớm trước 120 phút để làm các thủ tục về khai báo y tế.

Sân Mỹ Đình có hơn 40.000 chỗ ngồi nhưng ở trận đấu này, sẽ chỉ có 20.000 khán giả được phép vào sân theo sự cho phép của UBND TP.Hà Nội. Vé được bán online vào ngày 18.1.

Vào ngày 1.2, khi đến sân, khán giả sẽ bắt buộc phải qua 3 vòng kiểm soát an ninh. Vòng 1 là vòng kiểm tra ban đầu, trong đó quan trọng nhất là khâu kiểm tra y tế được đặt ở 6 cổng từ (phía ngoài sân Mỹ Đình). Mỗi cổng từ sẽ bố trí 10 an ninh và khán giả sẽ trình vé, giấy xác nhận âm tính với Covid-19 trong 72 giờ trước giờ thi đấu, khai báo y tế điện tử, giấy chứng nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng. An ninh sẽ đo thân nhiệt khán giả (phải dưới 37,2 độ C mới đủ điều kiện vào sân), sau đó xé góc vé, đồng thời dán sticker nhận diện đã kiểm soát y tế.





Ở vòng kiểm soát thứ 2, ban tổ chức bố trí 18 cửa (mỗi cửa huy động 5 an ninh) để kiểm tra vé, sticker nhận diện đã kiểm soát y tế, đồng thời đóng dấu vào tay khán giả đã được kiểm soát an ninh sau đó cho vào sân. Khán giả tuyệt đối không đi vào đường hầm vì chỉ dành cho ban tổ chức làm nhiệm vụ trong bong bóng khép kín; khách VIP, khách có vé phòng thuê bao.

Vòng 3 là vòng kiểm soát cuối cùng (có 56 cửa, mỗi cửa bố trí 2 an ninh). Khán giả phải đủ các điều kiện miếng dán sticker nhận diện đã kiểm soát y tế, dấu trên tay được kiểm soát an ninh và cuống vé mới được vào sân. Ban tổ chức sẽ phải bố trí lực lượng an ninh để hướng dẫn khán giả rời sân Mỹ Đình ra về khi kết thúc trận đấu đảm bảo giãn cách, tránh ùn tắc. Ban tổ chức cũng yêu cầu khán giả không được mang máy ảnh và máy quay (camera) lên khán đài sân Mỹ Đình ở trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc.