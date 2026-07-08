Khan hiếm xăng, nhiều người Nga vội 'độ' xe để sử dụng khí hóa lỏng

Các thợ sửa xe tại Nga đang tất bật lắp đặt thiết bị chuyển đổi ô tô sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sau khi các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên toàn quốc và khiến giá xăng tăng cao.

Ông Egor Popov, giám đốc kinh doanh của Garant Gas, cho biết nhu cầu chuyển đổi ô tô sang sử dụng LPG đã tăng gấp nhiều lần.

"Lịch hẹn đã được đặt kín đến tháng 9. Về số lượng, trước đây chúng tôi thực hiện khoảng 3 ca lắp đặt mỗi ngày. Hiện nay con số đó là 5 đến 7 ca lắp đặt mỗi ngày, các kỹ thuật viên đang làm việc gần như 24/7. Có một số lượng lớn yêu cầu và chúng tôi đang cố gắng cung cấp thiết bị xe hơi chạy khí đốt cho mọi người", ông Popov cho hay.

Một kỹ thuật viên đang làm việc tại trung tâm ô tô Garant Gaz ở Moscow, Nga ẢNH: REUTERS

Các khách hàng của Garant Gas cho biết chuyển sang sử dụng LPG sẽ rẻ hơn nhiều so với xăng, đồng thời cho biết xăng cũng khó tìm hơn, dẫn đến tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng.

Cả từ trước khi giá xăng trong nước tăng vọt vượt qua mức giá của Mỹ và châu Âu, LPG tại Nga đã tương đối rẻ và dồi dào.

Nga là nước dẫn đầu thế giới trong việc sử dụng LPG - dưới dạng propane hoặc butane - làm nhiên liệu cho ô tô. Dữ liệu chính thức của Nga cho thấy năm ngoái, hơn một nửa lượng LPG tiêu thụ của nước này được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ.

Và ông Sergei Medvedev, chủ sở hữu Công ty Medvedev GBO, cho biết con số thống kê đó có thể tăng lên khi nhu cầu tăng.

Ông Medvedev nói rằng LPG có những lợi thế rõ ràng, không phải xếp hàng dài để mua và tạo ra ít khí thải hơn.

Các cuộc tấn công gia tăng của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga nhằm mục đích làm suy yếu nguồn tài chính cho nỗ lực chiến tranh của Moscow.

Điều đó dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng mà người dân Nga phải gánh chịu.

Hôm 7.7, các nguồn tin trong ngành cho biết nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga, có tên là Omsk, đã ngừng hoạt động sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine một ngày trước đó.

Việc ngừng hoạt động có khả năng làm cho tình trạng thiếu nhiên liệu trở nên trầm trọng hơn trên khắp nước Nga, chồng thêm các hạn chế về nhiên liệu được áp dụng vào tháng 6 vốn giới hạn lượng xăng hoặc dầu diesel mà người lái xe có thể mua mỗi lần.