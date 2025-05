Khẩn trương điều tra nghi án ngộ độc khí CO ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc khí CO khiến 2 công nhân tử vong, sáng 26.5 Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

2 trong số 3 nạn nhân bị ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ cùng ngày (26.5) tại Công ty gạch men Phương Nam (cụm công nghiệp Tân An, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Nhận định ban đầu, đây là vụ tai nạn lao động do ngạt khí ga.

Hiện tại Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 26.5, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) tiếp nhận 5 công nhân của một doanh nghiệp sản xuất gạch men ở xã Tân An nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc khí CO.

Cụm công nghiệp Tân An ẢNH: LÊ ÂM

Trong đó 2 bệnh nhân đã tử vong ngoại viện: gồm Nguyễn Long Sang (38 tuổi) và Nguyễn Hoàng Quang Lê (26 tuổi, cùng ngụ H.Vĩnh Cửu).

3 công nhân còn lại được xác định ngộ độc khi CO vừa: gồm Đ.C.H. (44 tuổi, ngụ H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương), N.T.H (34 tuổi) và L.V.N (40 tuổi, cùng ngụ H.Vĩnh Cửu).

Sau nhiều giờ điều trị, tính đến 6 giờ 26.5, 3 bệnh nhân đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn định.