Dự án Gladia do Khang Điền và Keppel Land (Singapore) hợp tác đầu tư, với tổng diện tích rộng 11,8 ha, gồm 226 căn biệt thự, được chia thành ba phân khu: The Grand, The Grace và The Posh. Các dòng sản phẩm đa dạng từ liên kế sân vườn, song lập, đơn lập đến tứ lập đều được thiết kế hướng đến gần gũi thiên nhiên, đề cao cuộc sống riêng tư.

Đặc biệt, đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Đô thị xanh BCA Green Mark District (Provisional) do Cục Quản lý và Xây dựng Singapore cấp. Điều này phản ánh định hướng phát triển bền vững ngay từ khâu quy hoạch của chủ đầu tư Khang Điền và Keppel Land.

Khang Điền và Keppel Land giới thiệu dự án Gladia và ký kết với các đại lý phân phối chính thức ẢNH: TẤN HOÀNG

Dự án nằm trên trục đường Võ Chí Công (TP.Thủ Đức cũ), liền kề trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm và kết nối nhanh chóng đến sân bay quốc tế Long Thành, Gladia đóng vai trò trung tâm trong định hướng phát triển siêu đô thị TP.HCM mới. Gladia cũng nằm gần các dự án lớn như The Global City của Masterise Homes, Palm City của Keppel Land, Empire City...

Hồi tháng 4.2025, dự án đã được Sở Xây dựng TP.HCM ra thông báo đủ điều kiện bán nhà ở thấp tầng (biệt thự) hình thành trong tương lai. Đến nay cũng đã xây dựng xong, sẵn sàng bàn giao nhà cho khách khi ký hợp đồng mua nhà.

Trước đó, Keppel Land công bố chi 3.180 tỉ đồng để mua 49% vốn tại hai dự án của Khang Điền. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phát triển hơn 200 căn nhà thấp tầng và trên 600 căn hộ cao tầng tại hai dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 10.200 tỉ đồng.

Dự án Gladia đã xây dựng hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao nhà cho khách hàng. Khang Điền là một trong số ít doanh nghiệp ở Việt Nam xây nhà xong mới bán hàng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Joseph Low, Chủ tịch Keppel tại Việt Nam nói rằng, việc mua vốn tại hai dự án của Khang Điền phù hợp với mô hình kinh doanh của Keppel, cho phép công ty khai thác quỹ đất của bên thứ ba để tăng trưởng.

Hiện Khang Điền là chủ đầu tư nhiều dự án nhà phố, biệt thự như: The Classia, Verosa Park, Lucasta, Mega Village, Mega Ruby, Mega Residence, The Venica, Feliza, Rosita Garden, Melosa Garden. Ngoài ra còn có các dự án căn hộ như: Jamila, Safira, Lovera Vista, The Privia, Parcspring, Topia Garden...

Năm 2024, Khang Điền tiếp tục hoàn tất xây dựng, bàn giao nhà và cấp sổ hồng cho cư dân tại dự án chung cư The Privia (quận Bình Tân, TP.HCM cũ), với hơn 1.000 căn hộ.