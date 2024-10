Khẳng định vị thế Việt Nam trên đà vươn lên

Chỉ trong 30 tiếng với hơn 25 hoạt động liên tục, chuyến công tác tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng và làm việc tại Nga của Thủ tướng Chính phủ đã thành công tốt đẹp cả về đa phương và song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng ẢNH: TTXVN

Phiên toàn thể với chủ đề "BRICS và Nam bán cầu: Cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn" diễn ra ngày 24.10 dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch BRICS năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính và hơn 40 lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS và khách mời là đại diện các nước đang phát triển tại Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh tham dự hội nghị.

Kỷ nguyên mới - kết nối và hội nhập

Trên cương vị nước Chủ tịch BRICS 2024, Tổng thống Nga Putin khẳng định BRICS sẽ tiếp tục phát huy vai trò, thúc đẩy hợp tác toàn cầu, trao cho tất cả các quốc gia cơ hội bình đẳng, xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu cân bằng và công bằng hơn. Đồng thời, nâng cao vai trò của các quốc gia đang phát triển hơn nữa nhằm xây dựng một thế giới tốt hơn, trong đó các lợi ích chính đáng và quyền phát triển của tất cả các dân tộc được tôn trọng.

Tổng thống Nga Putin đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị tối 23.10 (giờ địa phương) ẢNH: DƯƠNG GIANG

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra nhận định về "kỷ nguyên mới - kỷ nguyên kết nối và hội nhập sâu rộng, kỷ nguyên công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo". Đồng thời, nhấn mạnh tầm nhìn, cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện và đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật lệ, chia sẻ chung trách nhiệm để giải quyết thách thức chung chưa từng có.

Người đứng đầu Chính phủ VN cũng đề xuất 5 kết nối chiến lược để cùng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng ẢNH: TTXVN

Một là kết nối nguồn lực. Theo đó, BRICS cần đi đầu trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực để thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an ninh thông tin.

Hai là kết nối hạ tầng chiến lược cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm.

Ba là kết nối các chuỗi cung ứng toàn cầu trên nền tảng ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, mở rộng không gian phát triển cho mọi quốc gia.

Bốn là kết nối con người với con người thông qua hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa BRICS và các nước để xây dựng một không gian văn hóa "thống nhất trong đa dạng" - như đại văn hào Nga Dostoevsky từng viết "Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới", Thủ tướng nhấn mạnh.

Năm là kết nối trong cải cách các cơ chế quản trị toàn cầu theo hướng liên kết, chia sẻ, cân bằng, bình đẳng, hiệu quả, bao trùm, toàn diện để phát triển nhanh, bền vững. BRICS cần đấu tranh mạnh mẽ hơn trong chống lại xu hướng bảo hộ và chính trị hóa các quan hệ kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn

Chia sẻ bài học phát triển của VN về "kết nối, hội nhập, cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn", Thủ tướng nhấn mạnh 3 quan điểm lớn: lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chính sách quốc phòng "4 không".

Thủ tướng gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ẢNH: BỘ NGOẠI GIAO

Trích dẫn câu văn của đại thi hào Nga Maxim Gorky: "Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia là một phần không thể thiếu trong cơ thể con người vĩ đại và chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể đạt được tiến bộ thực sự", Thủ tướng tin tưởng BRICS sẽ đoàn kết hơn nữa, phát huy sức mạnh nội sinh để cùng xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chuyến công tác của Thủ tướng đã thể hiện trách nhiệm của VN đối với các nỗ lực chung toàn cầu. Cùng với việc chủ động tham gia, đóng góp tích cực tại ASEAN, LHQ, các cơ chế APEC, G7, G20… và các cơ chế đa phương khác, qua hội nghị, VN đã thể hiện rõ tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, đề cao tinh thần hợp tác, khẳng định vị thế của VN trên trường quốc tế. Phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị đã chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ về một VN bản lĩnh, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, đang trên đà vươn mình phát triển kinh tế - xã hội năng động; khẳng định vị thế, tư duy chiến lược trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên toàn thể của hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC

Trong thời gian tham dự hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hơn 25 hoạt động tiếp xúc song phương với Nga và gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nước thành viên BRICS, khách mời nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ mọi mặt với các nước, các tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Với Nga, Thủ tướng đã hội đàm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiếp Phó thủ tướng Alexander Novak cùng nhiều bộ trưởng và các tập đoàn lớn của Nga. Lãnh đạo hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác sâu rộng, thực chất nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Nga, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Trong đó, về kinh tế - thương mại, hai bên thông qua Kế hoạch hợp tác VN - Nga đến năm 2030, tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án quan trọng, đẩy mạnh hợp tác về đầu tư, nhất là cơ sở hạ tầng, năng lượng.

Thủ tướng gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình Trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng khẳng định VN luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại. Hoan nghênh những đóng góp nổi bật của Trung Quốc trong cơ chế BRICS, Thủ tướng bày tỏ sẵn sàng phối hợp tích cực với các quốc gia thành viên BRICS thúc đẩy hơn nữa vai trò của các nước đang phát triển trong xử lý các vấn đề hòa bình và phát triển toàn cầu. Về quan hệ song phương VN - Trung Quốc, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, trong đó có kết nối giao thông, nhất là ưu tiên đẩy nhanh triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối VN với Trung Quốc (Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng) nhằm thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng VN duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược không ngừng đi vào chiều sâu; sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Trung Quốc thúc đẩy kết nối giao thông Trung - Việt.