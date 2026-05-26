Khẳng định vị thế Việt Nam từ bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La

Truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam

Trong chuyến thăm cấp nhà nước Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La. Trả lời báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La, bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La ẢNH: IISS

"Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam", ông Cường khẳng định

Việt Nam hiện được nhìn nhận là một nền kinh tế hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững tự chủ chiến lược; một quốc gia đang phát triển năng động, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ; đồng thời là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và khu vực.

"Có thể nói, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề tại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới", ông Cường khẳng định.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam với các nước về định hướng để xử lý các thách thức chiến lược đang đặt ra, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tổ chức thường niên tại Singapore, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Đây là diễn đàn có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực.

Mở không gian hợp tác công nghệ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shamugaratnam ẢNH: TTXVN

"Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuyển dịch nhanh chóng của kinh tế thế giới", ông Cường khẳng định.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, việc Việt Nam và Singapore duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, chia sẻ tầm nhìn phát triển và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương có ý nghĩa rất quan trọng.

Điểm sáng nổi bật nhất trong quan hệ Việt Nam - Singapore là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 97 tỉ USD.

Trong chuyến thăm này, hai bên kỳ vọng thúc đẩy mạnh hơn hợp tác đầu tư, thương mại, tài chính và kết nối chuỗi cung ứng. Singapore có thế mạnh về công nghệ, tài chính, logistics, quản trị hiện đại; trong khi Việt Nam có thị trường năng động, nguồn nhân lực dồi dào và tốc độ tăng trưởng cao.

Một trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Hai bên được kỳ vọng mở rộng hợp tác trong trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, đô thị thông minh, kinh tế số, chính phủ số và chuyển đổi xanh. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển dài hạn của Việt Nam.

"Đây là hướng hợp tác có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần hình thành không gian hợp tác công nghệ có chiều sâu hơn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ xanh và đào tạo nhân lực chất lượng cao, phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và chuyển đổi xanh hiện nay. Có thể nói, quan hệ Việt Nam - Singapore hiện nay đang phát triển theo chiều sâu chiến lược, hướng tới các lĩnh vực của tương lai, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của mỗi nước và cho liên kết khu vực ASEAN", ông Cường chia sẻ.



