Kháng sinh không có tác dụng với vi rút cúm

Theo TS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), thuốc Tamiflu chỉ diệt được đúng tác nhân do vi rút cúm A, còn vi rút nhóm B và nhóm C thì không sử dụng thuốc này được, kể cả các tác nhân gây bệnh hô hấp khác. Do đó, muốn sử dụng thuốc Tamiflu thì cần được bác sĩ xác định tác nhân gây bệnh là vi rút cúm A. Thời điểm sử dụng khi bệnh nhân bắt đầu sốt từ 2 - 3 ngày, còn nếu để lâu và biến chứng như viêm phổi thì không dùng được nữa. Bên cạnh đó, thuốc Tamiflu cần được chia liều lượng theo cân nặng, theo ngày, người có bệnh nền thì gia giảm liều lượng và thời gian sử dụng có thể kéo dài đối với một số trường hợp.

"Có nhiều tác nhân khác không phải là vi rút cúm nhưng gây các triệu chứng giống bệnh cúm. Vì vậy, nếu sử dụng thuốc Tamiflu bừa bãi sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là không biết đang điều trị vi rút gì, như vậy chắc chắn không hiệu quả, mất tiền. Tiếp theo, các vi sinh vật tiếp xúc nhiều với thuốc này thì đến một thời gian nào đó khả năng xảy ra kháng thuốc Tamiflu", TS Lê Quốc Hùng lưu ý.

Ngoài ra, một số cơ địa dị ứng chưa từng sử dụng thuốc Tamiflu nhưng uống vào và không theo dõi kỹ thì có thể dị ứng, cao nhất là phản vệ thuốc và nguy cơ tử vong. Người suy gan, suy thận sử dụng thuốc mà không được chỉnh liều thì gây suy gan, suy thận nặng thêm.

Do đó, TS Lê Quốc Hùng khuyến cáo người dân không dự trữ và tự ý sử dụng thuốc, vì điều này vừa gây xáo trộn nhu cầu sử dụng thuốc, vừa gây kháng thuốc, vừa gây hại cho cộng đồng.

Duy Tính