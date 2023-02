Khánh Hòa: 7 ngày tết chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông

Ngày 4.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo tình hình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo thượng tá Nguyễn Văn Khải, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, trong 7 ngày nghỉ dịp tết, toàn tỉnh chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết và 1 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ 2022.



Kiểm tra hành chính một xe khách qua Trạm CSGT Ninh Hòa (Khánh Hòa) HIỀN LƯƠNG

Trong 7 ngày tết, lực lượng CSGT đã phân công 291 tổ tuần tra, kiểm soát. Qua đó, CSGT đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 319 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền hơn 600 triệu đồng, tước 60 giấy phép lái xe và tạm giữ 132 phương tiện. Số lỗi mà người tham gia giao thông vi phạm nhiều nhất là nồng độ cồn với 105 trường hợp và vi phạm tốc độ với 63 trường hợp.

"Bên cạnh ứng trực 24/24, tuần tra khép kín điều tiết giao thông thông suốt và chống đua xe, Phòng cũng bố trí điểm dừng chân hỗ trợ nước uống, bánh mì và nhu yếu phẩm khác cho người dân làm ăn xa về quê và quay trở thành phố ", thượng tá Khải chia sẻ.

Kiểm tra số giường nằm trên một xe khách chạy tuyến bắc - nam khi qua địa bàn Khánh Hòa HIỀN LƯƠNG

Trung tá Nguyễn Văn Cảnh, Đội trưởng Trạm CSGT Ninh Hòa, cho biết, từ ngày 20.1 - 2.2, trạm đã phát hiện, lập biên bản xử lý 278 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó 186 trường hợp vi phạm tốc độ, 11 trường hợp nồng độ cồn, 13 trường hợp chở quá người quy định.