Khánh Hòa: Cháy bãi tạm giữ xe vi phạm tại Công an H.Khánh Vĩnh

Trước đó, vào ngày 9.3, tại kho bãi chứa xe tang vật vi phạm hành chính của Công an H.Tánh Linh (Bình Thuận) cũng đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa đã thiêu rụi 232 chiếc xe mô tô tang vật vi phạm hành chính, 1 ti vi và các vật dụng khác, tổng thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân là do sự bất cẩn của chiến sĩ công an nghĩa vụ. Trước mắt, Công an tỉnh chỉ đạo Công an H.Tánh Linh thực hiện các thủ tục định giá thiệt hại từng chiếc xe theo hồ sơ. Sau đó sẽ làm việc với từng chủ phương tiện để thỏa thuận bồi thường dân sự.