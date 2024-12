Khánh Hòa cho Nha Trang mượn đất để làm bãi đậu xe tạm

Ngày 5.12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản yêu cầu Sở GTVT, Sở TN-MT, UBND TP.Nha Trang sớm hoàn thiện các thủ tục để khai thác quỹ đất chưa sử dụng vào khai thác bãi đậu xe tạm trên địa bàn TP.Nha Trang nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân.

Khu đất trên đường 23 tháng 10 (cạnh chùa Long Sơn) được đề xuất làm bãi đậu xe tạm ẢNH: THẾ QUANG

Theo đó, trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục đầu tư các bãi đậu xe trên địa bàn TP.Nha Trang theo quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh thống nhất chủ trương, đồng ý cho UBND TP.Nha Trang mượn các khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý để tổ chức làm bãi đậu xe tạm phục vụ mục đích công cộng nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP (thời hạn đến hết ngày 31.12.2025).

Trong trường hợp triển khai dự án theo chủ trương của cấp có thẩm quyền tại các khu đất này thì UBND TP.Nha Trang có trách nhiệm bàn giao lại mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Trước đó, vào đầu tháng 10.2024, UBND TP.Nha Trang đề xuất UBND tỉnh giao TP tổ chức quản lý và khai thác bãi đậu xe tạm tại khu đất cây xăng số 4 đường 23 tháng 10 (cạnh chùa Long Sơn) và khu đất resort Ana Mandara cũ trên đường Trần Phú. TP sẽ lập và phê duyệt phương án quản lý, khai thác bãi đậu xe tạm có thời hạn.

Đối với các khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Sở TN-MT) quản lý, UBND TP.Nha Trang đề xuất UBND tỉnh giao TP tổ chức quản lý và khai thác bãi đậu xe tạm. Khi có dự án triển khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo đến UBND TP.Nha Trang trước 1 tháng để TP chỉ đạo dừng khai thác bãi đậu xe.

Đối với 13 khu đất trống trong các khu đô thị: Lê Hồng Phong I, Lê Hồng Phong II, Mỹ Gia Vĩnh Thái, Thái Xuân, khu sân bay Nha Trang cũ, UBND TP.Nha Trang đề xuất UBND tỉnh giao chủ đầu tư khu đô thị hoặc chủ đầu tư dự án tổ chức quản lý và khai thác làm bãi đậu xe tạm.

Nhu cầu đậu đỗ xe ở TP.Nha Trang là rất lớn ẢNH: THẾ QUANG

Theo Sở TN-MT Khánh Hòa, hiện nay các khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý được đề xuất làm bãi đậu xe tạm gồm: Số 170 Lê Hồng Phong, số 3 Nguyễn Tất Thành, số 7-10 Trường Sơn, dự án Nha Trang Sao cũ trên đường Phạm Văn Đồng, Bến xe Quyết Thắng cũ trên đường Điện Biên Phủ, khu đất Công ty Cát Phú trên đường Nguyễn Tất Thành, Kho cảng Bình Tân.

Thời gian qua, tình trạng thiếu bãi đậu xe tại TP.Nha Trang khiến các xe du lịch đậu đỗ tràn lan trong các khu đô thị, trên các tuyến đường đã gây ra tình trạng ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Do thiếu hụt về bãi giữ xe nên trên địa bàn TP đã xuất hiện nhiều bãi giữ xe "chui" gây mất an ninh an toàn, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, sai mục đích sử dụng đất...