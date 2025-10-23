Khánh Hòa chọn chủ đầu tư DA nhà ở xã hội gần 1.645 tỉ tại Nha Trang

Đây là bước tiến quan trọng, kịp thời tháo gỡ 'nút thắt' về nhà ở cho công nhân, người lao động… có thu nhập thấp đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định kịp thời, giải quyết nhu cầu bức thiết

Ngày 22.10.2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND, chính thức chấp thuận liên danh Công ty cổ phần xây lắp vật tư Kỹ thuật và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng MK làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT-02 thuộc Khu đô thị An Bình Tân, P.Nam Nha Trang.

Phối cảnh nhà ở xã hội CT-02 ẢNH: MK

Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn cung nhà ở xã hội đáng kể cho phố biển Nha Trang, nơi nhu cầu về nhà ở giá hợp lý đang ngày càng trở nên bức thiết.

Dự án nhà ở xã hội CT-02 có quy mô 2,067 ha, bao gồm 4 tòa nhà chung cư cao 15 tầng với 936 căn hộ nhà ở xã hội (diện tích từ 49 m² - 77 m²) và 12.749 m2 dành cho khu căn hộ thương mại dịch vụ. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.645 tỉ đồng, quy mô dân số khoảng 2.554 người.

Dự án được quy hoạch theo hướng mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, hứa hẹn mang đến không gian sống hiện đại và tiện nghi bậc nhất khu vực Nam Nha Trang.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được triển khai từ quý I.2026 và hoàn thiện, bàn giao vào cuối quý III.2027. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn cung nhà ở xã hội đáng kể cho Nam Nha Trang - khu vực đang có nhu cầu rất lớn về nhà ở giá hợp lý. Vì vậy, việc phê duyệt chủ đầu tư và sớm triển khai dự án là bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm của tỉnh Khánh Hòa trong việc bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện chất lượng đô thị.

Bước đi chiến lược của Khánh Hòa trong Chương trình 1 triệu căn hộ

Việc sớm phê duyệt chủ đầu tư và triển khai dự án nhà ở xã hội CT-02 là một bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Khánh Hòa trong việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định 338/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án nhà ở xã hội CT-02 là một trong bốn lô đất có diện tích lớn nhất tại Khu đô thị An Bình Tân, đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa mục tiêu "an cư lạc nghiệp" cho người dân địa phương.

Vị trí xây dựng Dự án nhà ở xã hội CT-02 tại Khu đô thị An Bình Tân, P.Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khi hoàn thành vào cuối quý III.2027 (theo kế hoạch khởi công quý I.2026), dự án không chỉ cung cấp hàng trăm căn hộ chất lượng mà còn là một đóng góp quan trọng vào chương trình phát triển nhà ở xã hội quốc gia.

Kinh nghiệm và uy tín của liên danh chủ đầu tư

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án trọng điểm này được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và uy tín đã được khẳng định của liên danh Công ty cổ phần xây lắp vật tư Kỹ thuật và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng MK.

Về năng lực chủ đầu tư, Công ty cổ phần xây lắp vật tư Kỹ thuật là đơn vị uy tín với nhiều dự án quy mô tại Nha Trang, trong đó có Khu đô thị An Bình Tân và Khu đô thị sinh thái bán đảo Thanh Phong đều đạt tiến độ và chất lượng cao.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng MK - thành viên liên danh là chủ đầu tư Khu đô thị mới Phủ Hà và Dự án nhà ở xã hội MK Central City (Phan Rang). Dự án MK Central City với 324 căn hộ, cao 16 tầng đến nay đang triển khai công tác hoàn thiện và dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12.2025 (theo thông tin ghi nhận từ chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội MK Central city sẽ vượt tiến độ so với chủ trương chấp thuận của UBND tỉnh từ 10 -12 tháng).

Với kinh nghiệm và uy tín được khẳng định qua nhiều dự án, địa phương kỳ vọng liên danh nhà đầu tư (Công ty cổ phần xây lắp vật tư Kỹ thuật và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng MK) sẽ triển khai Dự án nhà ở xã hội CT-02 đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào mục tiêu an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững của tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh việc góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, dự án còn tạo việc làm cho khoảng 600 lao động địa phương, đồng thời đóng góp tích cực vào ngân sách và các hoạt động xã hội.

Liên danh Công ty cổ phần xây lắp vật tư Kỹ thuật và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng MK cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đẩy nhanh thủ tục pháp lý để khởi công dự án trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và phát triển hài hòa cùng cộng đồng địa phương.