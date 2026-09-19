Khánh Hòa còn 15 dự án 'đất ở không hình thành đơn vị ở' cần tháo gỡ

Ngày 19.9, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng về xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Mục tiêu của UBND tỉnh Khánh Hòa đến ngày 30.9.2026, các cơ quan phải hoàn thành việc rà soát, tổng hợp, phân loại và xác định rõ phương án xử lý đối với tất cả các dự án tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn.

Đến ngày 30.12.2026, phải hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xử lý thu hồi đối với các dự án không đủ điều kiện, vi phạm theo quy định.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu rà soát 15 dự án liên quan đến "đất ở không hình thành đơn vị ở", trong đó nhiều dự án đã phát sinh giao dịch với bên thứ ba. Các dự án này thuộc nhóm các dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định pháp luật.

Trong số này có nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng, như: Khu du lịch và giải trí Nha Trang, Khu du lịch Hải Đảo, Khu du lịch sinh thái Bãi Dông, Khu du lịch sinh thái Prime - Prime Resorts and Hotels, Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, Khu du lịch - dịch vụ tổng hợp Bắc bán đảo Cam Ranh và Khu du lịch cao cấp Phát Đạt Resort...

Khu du lịch và giải trí Nha Trang của Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang có nhiều lô "đất ở không hình thành đơn vị ở" ẢNH: KỲ NAM

Liên quan đến "đất ở không hình thành đơn vị ở", thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố vào tháng 11.2020 đã xác định loại hình đất này không có trong luật Đất đai. Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu điều chỉnh theo đúng quy định của luật Đất đai, không còn từ "đất ở không hình thành đơn vị ở".

Điểm đáng chú ý, các dự án này đã phát sinh giao dịch với bên thứ ba, khiến việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến pháp lý đất đai cần được xem xét trên nhiều khía cạnh.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, tổng hợp đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý, quá trình và tình hình xử lý đối với nhóm dự án "đất ở không hình thành đơn vị ở".

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính xây dựng dự thảo văn bản, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, báo cáo Trung ương quyết định theo thẩm quyền. Nội dung tham mưu phải làm rõ, phân tích đầy đủ các khía cạnh liên quan và đề xuất hướng xử lý đối với nhóm dự án này.

Nhiều khu du lịch ở Khánh Hòa tồn tại loại hình "đất ở không hình thành đơn vị ở" phát sinh giao dịch bên thứ 3 ẢNH: KỲ NAM

Trước đó, tháng 5.2026, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch 6871, theo đó việc xử lý nhóm dự án này được chia thành các bước:

Bước đầu tiên, Thanh tra tỉnh chủ trì thanh tra, xác định hành vi vi phạm của từng dự án.

Bước thứ hai, Sở Xây dựng chủ trì rà soát sự phù hợp của từng dự án với các quy hoạch; lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc điều chỉnh cả mục đích và thời hạn sử dụng đất trong các giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định.

Bước thứ ba, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện các thủ tục điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng đất; tham mưu UBND tỉnh xác định giá đất, chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác định các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung, nếu có.

Nhà đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và bảo đảm năng lực tiếp tục triển khai dự án theo quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; cấp mới giấy chứng nhận trong trường hợp phải cấp mới hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp.

Theo kế hoạch, toàn bộ bước xử lý này dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2027.