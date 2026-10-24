Khánh Hòa đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số

Sự kiện nằm trong chuỗi các chương trình, hoạt động của Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Đại biểu tham dự Hội nghị ẢNH: NGỌC PHÚC

Hội nghị thu hút khoảng 1.000 đại biểu là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện các chủ thể OCOP và cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.



Hội nghị nhằm tiếp tục trang bị, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thực chiến cho lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số sâu rộng tại các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, khẳng định: Chuyển đổi số không thể dừng lại ở văn bản hay phòng họp, mà chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào đời sống thực tế. Đó là khi nông dân bán được nông sản giá trị cao trên sàn thương mại điện tử; tiểu thương thanh toán không dùng tiền mặt an toàn; người dân ngồi tại nhà thực hiện dịch vụ công, sử dụng chữ ký số và tự trang bị "kháng thể số" trước các cạm bẫy lừa đảo trực tuyến.

Đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 ẢNH: NGỌC PHÚC

Để làm được điều đó, Tổ công nghệ số cộng đồng chính là "cánh tay nối dài" của chính quyền cơ sở, là "cầu nối niềm tin" giữa công nghệ hiện đại với đời sống thực tế của nhân dân.



Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu chính quyền cơ sở tạo điều kiện tối đa để các thành viên tổ công nghệ số hoạt động thực chất, trở thành những "hạt nhân số" tích cực tại địa phương.