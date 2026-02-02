Khánh Hòa định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương: BĐS Nha Trang đón vận hội

Vị thế mới của một cực tăng trưởng năng động và hiện đại

Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 vừa được HĐND tỉnh thông qua, Khánh Hòa đang dồn toàn lực để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất. Đây không chỉ là sự thay đổi về danh xưng hành chính mà là bước chuyển mình toàn diện về chất, đưa địa phương trở thành một cực tăng trưởng cao của cả nước với chỉ số kinh tế ấn tượng.

Sự cộng hưởng giữa thế mạnh du lịch biển truyền thống và tư duy phát triển kinh tế số, công nghệ cao mang đến cho Khánh Hòa một diện mạo hoàn toàn mới. Hệ thống đô thị tại đây được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, thông minh, bền vững và giàu bản sắc văn hóa, trong đó một số đô thị hạt nhân sẽ đạt đẳng cấp quốc tế. Để hiện thực hóa tham vọng này, nguồn vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến lên tới 1.050 nghìn tỉ đồng sẽ được huy động nhằm kiến tạo nên hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ và những không gian đô thị xứng tầm.

Nha Trang - Khánh Hòa sẽ là điểm đến hội tụ của dòng vốn đầu tư toàn cầu

Khi bức tranh quy hoạch này hoàn thiện, Nha Trang - Khánh Hòa sẽ là điểm đến hội tụ của dòng vốn đầu tư toàn cầu, của giới tri thức và cộng đồng tinh hoa. Chính định hướng phát triển đô thị thông minh và bền vững này là bảo chứng vững chắc nhất cho giá trị thực của bất động sản tại khu vực trung tâm, nơi được quy hoạch bài bản để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của một thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần.

Bên cạnh tầm nhìn chiến lược, sức khỏe nền kinh tế Khánh Hòa được dự báo sẽ có những bước tiến vững chắc. Mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11 - 12%/năm và GRDP bình quân đầu người tăng 14%/năm là những chỉ số minh chứng cho tiềm năng phát triển của địa phương. Phấn đấu lọt vào nhóm 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước và nhóm 10 địa phương có thu ngân sách nội địa cao nhất. Khi thu nhập và mức sống người dân được nâng cao với tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%, nhu cầu về nhà ở cao cấp, căn hộ hạng sang sở hữu lâu dài tại trung tâm thành phố sẽ trở thành nhu cầu tất yếu.

Đặc biệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt 90% trở lên. Việc Khánh Hòa được định vị trở thành trung tâm dịch vụ du lịch quốc tế là cơ sở vững chắc cho tiềm năng khai thác kinh doanh và cho thuê của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng hoặc căn hộ mặt tiền biển, khi lượng chuyên gia và du khách quốc tế đến làm việc và lưu trú ngày càng gia tăng.

Welltone Luxury Residence: Chuẩn sống thượng lưu tại đô thị biển quốc tế

Trong bối cảnh quỹ đất mặt tiền biển Nha Trang ngày càng hữu hạn, Welltone Luxury Residence đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ đón đầu trọn vẹn lộ trình phát triển chiến lược của địa phương. Tọa lạc tại mặt tiền Trần Phú, dự án thừa hưởng trực tiếp lợi ích từ sự quy hoạch và nâng cấp hạ tầng đô thị đồng bộ. Khi Khánh Hòa chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vị trí của Welltone sẽ không chỉ dừng lại là trung tâm của Nha Trang hiện tại mà còn được xác lập là tâm điểm kết nối của một đô thị đẳng cấp quốc tế trong tương lai.

Welltone Luxury Residence tọa lạc tại vị trí tâm điểm, đón đầu quy hoạch Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tương xứng với vị thế mới của tỉnh, Welltone Luxury Residence được kiến tạo để trở thành một biểu tượng kiến trúc kiêu hãnh bên vịnh Nha Trang. Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế "Tide - Wave - Ocean", dự án hiện diện như một kiệt tác nghệ thuật với những đường cong mềm mại, ôm trọn tầm nhìn hướng biển đắt giá.

Không dừng lại ở vẻ đẹp kiến trúc, dự án còn thiết lập một chuẩn sống "wellness" thời thượng, đồng điệu với mục tiêu nâng cao chỉ số phát triển con người mà Khánh Hòa đang hướng đến. Cư dân tại đây được tận hưởng hệ sinh thái hơn 60 tiện ích đặc quyền với điểm nhấn là hồ bơi vô cực rộng 1.200 m2, phố đi bộ trên không, nhà hàng thảo mộc… cùng hệ thống gym, spa, khu vui chơi giải trí hiện đại. Tại Welltone Luxury Residence, mỗi ngày trôi qua đều là những trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần được chăm sóc toàn diện, kiến tạo nên một cộng đồng tinh hoa văn minh và thịnh vượng.

Welltone Luxury Residence thiết lập chuẩn sống wellness với hơn 60 tiện ích nội khu cao cấp

Sự cộng hưởng từ các chỉ số vĩ mô tích cực cùng nội lực sản phẩm vượt trội mang lại giá trị kép cho chủ sở hữu. Yếu tố pháp lý sở hữu lâu dài tại một thành phố trực thuộc Trung ương được xem là "chốt chặn" an toàn bảo đảm tài sản. Giai đoạn 2026 - 2030 được nhận định là thời điểm mang tính bước ngoặt, do đó, việc sở hữu Welltone Luxury Residence hiện tại chính là bước đi đón đầu xu thế trước khi Khánh Hòa hoàn thiện mục tiêu trở thành đô thị thông minh và giàu bản sắc.



