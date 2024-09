Khánh Hòa đón 9 triệu khách du lịch, về đích trước 3 tháng

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3,6 triệu lượt, tăng 147,9% so với cùng kỳ (vượt 20% kế hoạch của năm 2024), khách nội địa ước đạt 5,4 triệu lượt, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt trên 44 tỉ đồng, tăng 61,9% so với cùng kỳ (vượt 10% kế hoạch của năm 2024).



Biển Nha Trang đông nghẹt người trong dịp lễ 30.4.2024 ẢNH: THẾ QUANG

Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, để có kết quả ấn tượng này, ngay từ đầu năm 2024 ngành du lịch Khánh Hòa đã triển khai hàng loạt các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại các địa phương của Trung Quốc (Thượng Hải, Chiết Giang), Kazakhstan, Thái Lan...

Sở Du lịch cũng đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh và các hãng hàng không, nghiên cứu, xây dựng các chương trình tour, gói combo du lịch khuyến mãi, giá ưu đãi nhằm kích cầu thu hút khách du lịch đến với Khánh Hòa trong năm 2024, làm việc với Vietjet Air đề xuất mở đường bay thẳng các thị trường quốc tế đến Khánh Hòa.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm Khánh Hòa đã tổ chức nhiều chương trình để kích cầu du lịch, các sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế đã diễn ra thành công như Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024, Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024, Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ - Khánh Hòa năm 2024, chương trình Giải thưởng Cánh diều năm 2024 tổ chức tại Nha Trang... Trong đó, ghi dấu ấn với hai sự kiện bản sắc là Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024 và Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024. Sự kiện cho thấy hiệu quả về truyền thông, tạo cú hích trong công tác truyền thông điểm đến, quảng bá thương hiệu Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa phủ rộng trong, ngoài nước.

Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 đã gây ấn tượng rất lớn đối với du khách trong và ngoài nước ẢNH: THẾ QUANG

Không chỉ vậy, trong 9 tháng đầu năm hoạt động hàng không quốc tế, tàu biển quốc tế, đường sắt, đường bộ diễn ra sôi động. Đặc biệt sau khi hoàn thiện tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, tạo thành một chuỗi 5 cao tốc liền mạch nối TP.HCM với thành phố Nha Trang - Khánh Hòa, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn một nửa thời gian so với đi qua QL 1 như trước đây thì du lịch đường bộ tới Khánh Hoà tăng vọt.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, thời gian tới, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành chiến lược, kế hoạch nâng tầm vị thế quốc tế du lịch Nha Trang - Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030, hướng đến phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đậm đà bản sắc, đẳng cấp quốc tế, nâng cao giá trị thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.