Khánh Hòa: Giải bóng đá Ký túc xá mở rộng, kết nối học sinh và sinh viên

Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, Giải bóng đá Ký túc xá mở rộng lần thứ 3 năm 2026 quy tụ 5 đội bóng đến từ phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa, Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo điều kiện để học sinh, sinh viên rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, phát triển kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần đồng đội. Đây cũng là dịp để sinh viên đại học và học sinh các trường THPT gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thông qua hoạt động thể thao.

Cúp vô địch được trao đội bóng Unrivaled FC - TDTU phân hiệu Khánh Hòa ẢNH: H.T

Phát biểu tại lễ khai mạc, thầy Trần Công Thành, Phụ trách Phòng Hành chính - Quản trị phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa, nhấn mạnh vai trò của các hoạt động thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần và góp phần phát triển toàn diện cho người học.

Trong hai ngày thi đấu, các đội bóng đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha phối hợp đẹp mắt và các tình huống tranh tài quyết liệt. Không khí trên sân luôn sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của học sinh, sinh viên và các cổ động viên.

Giải đấu mang ý nghĩa kết nối giữa môi trường giáo dục đại học và giáo dục phổ thông ẢNH: H.T

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao chức vô địch cho đội bóng Unrivaled FC - TDTU phân hiệu Khánh Hòa; giải nhì dành cho đội bóng Trường THPT Hoàng Văn Thụ và giải ba là đội MERCV FOR NONE - TDTU phân hiệu Khánh Hòa

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao, Giải bóng đá Ký túc xá mở rộng còn mang ý nghĩa kết nối giữa môi trường giáo dục đại học và giáo dục phổ thông. Thông qua giải đấu, học sinh các trường THPT có thêm cơ hội giao lưu, tìm hiểu về môi trường học tập, sinh hoạt tại phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa.