Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa chính thức thông qua Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân tộc thiểu số (DTTS) tại các thôn, tổ dân phố, xã, phường không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (viết tắt Nghị quyết số 40). Đây là bước đi đột phá mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, giúp hàng ngàn đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đã thoát nghèo có thẻ BHYT.

Lưới bọc an sinh cho vùng thoát khó

Trước đây, khi các xã, thôn thoát khỏi danh sách địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số sinh sống tại đây không còn thuộc diện được Nhà nước cấp BHYT miễn phí. Điều này vô hình chung tạo ra áp lực tài chính không nhỏ đối với những hộ vừa mới vươn lên thoát nghèo nhưng thu nhập chưa thực sự bền vững. Mỗi khi đau ốm, chi phí khám, chữa bệnh vẫn là gánh nặng lớn đối với nhiều gia đình.

Khánh Hòa hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ẢNH: T.N

Nghị quyết số 40 do HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII thông qua tại Kỳ họp thứ 3 chính là lời giải thiết thực cho bài toán này, tạo bước đệm chuyển tiếp vững chắc để người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Bổ sung mức hỗ trợ lên tới 100% kinh phí BHYT

Cụ thể, đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã vừa được xác định không còn thuộc vùng khó khăn hay đặc biệt khó khăn, bên cạnh mức hỗ trợ 70% từ ngân sách Trung ương theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, ngân sách tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ 30% mức đóng còn lại. Thời gian thụ hưởng chính sách ưu đãi này kéo dài 36 tháng kể từ thời điểm địa phương thoát khỏi diện vùng khó khăn.

Nhân viên y tế cấp phát thuốc cho người dân tại cơ sở y tế ẢNH: T.N

Đặc biệt, địa phương quyết định chi 100% ngân sách tỉnh để đóng BHYT cho các nhóm đối tượng bao gồm: Người DTTS không thuộc hộ nghèo, cận nghèo sinh sống tại các xã khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Người DTTS không thuộc hộ nghèo, cận nghèo sinh sống tại các thôn vùng DTTS và miền núi nhưng thuộc xã/phường không nằm trong diện này. Người DTTS còn gặp nhiều khó khăn (theo Quyết định số 132/QĐ-BDTTG của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo) không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo cư trú tại các địa bàn thông thường.

Nguồn kinh phí triển khai chính sách được bảo đảm cân đối từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Chủ động trong chính sách an sinh

Chính sách hỗ trợ đóng BHYT của tỉnh Khánh Hòa thể hiện góc nhìn đa chiều và tinh thần đồng hành sát sao cùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thay vì cắt giảm hỗ trợ đột ngột khi địa phương "chạm mốc" chuẩn nông thôn mới hay thoát nghèo, việc duy trì và tăng cường hỗ trợ BHYT thể hiện tư duy quản lý hiện đại: Lấy sức khỏe và sự an tâm của người dân làm gốc cho sự phát triển bền vững.

Người cao tuổi được đo huyết áp, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế ẢNH: T.N

Nghị quyết số 40 có hiệu lực thi hành ngay sau khi thông qua, thay thế cho Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND trước đây. HĐND tỉnh Khánh Hòa đã giao UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai thực hiện, đồng thời các Ban và đại biểu HĐND tỉnh sẽ giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo mọi người dân thuộc diện thụ hưởng đều được tiếp cận chính sách đúng thời điểm, đúng đối tượng.