Khánh Hòa khuyến khích người dân làm thủ tục cấp đổi GPLX ở xã, phường

Ngày 4.3, thượng tá Lê Thị Mỹ Lương, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ ngày 1.3, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại GPLX trên địa bàn tỉnh ở 8 địa điểm.

Cụ thể: tại Phòng CSGT Công an tỉnh (số 14 Võ Văn Ký, phường Phương Sài, TP.Nha Trang); Công an Thị trấn Vạn Giã, H.Vạn Ninh; Công an phường Ninh Hiệp, TX.Ninh Hòa; Công Thị trấn Diên Khánh, H.Diên Khánh; Công an Thị trấn Cam Đức, H.Cam Lâm; Công an phường Cam Phú, TP.Cam Ranh; Công an Thị trấn Khánh Vĩnh, H.Khánh Vĩnh và Công an Thị trấn Tô Hạp, H.Khánh Sơn.

"Chúng tôi mong rằng, việc có nhiều điểm tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại GPLX sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại", thượng tá Lê Thị Mỹ Lương nói.

Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại địa chỉ số 14 Võ Văn Ký, phường Phương Sài, TP. Nha Trang ẢNH: HOÀNG ĐỨC

Theo lãnh đạo phòng CSGT, các thủ tục hành chính về cấp, đổi GPLX sẽ không thay đổi khi thực hiện chuyển giao giữa Bộ GTVT và Bộ Công an. "Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp, đổi GPLX bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp hoặc thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến", thượng tá Lê Thị Mỹ Lương thông tin.

Lãnh đạo phòng CSGT cũng khuyến khích người dân chủ động thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và đến các điểm tiếp nhận ở nơi mình sinh sống để tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại.

Hiện phòng CSGT Công an tỉnh đang tiếp tục kiểm tra, tổ chức vận hành hệ thống phần mềm và chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ được thông suốt, thuận lợi cho người dân.

Phòng CSGT cũng đã thành lập các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Xây dựng thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận dữ liệu và cơ sở hạ tầng. Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn về quy trình công tác, cách thức vận hành thiết bị, sử dụng phần mềm sát hạch, cấp GPLX. Các cán bộ chiến sĩ phòng CSGT đã sẵn sàng cho việc thực hiện nhiệm vụ mới.

Ghi nhận của Thanh Niên những ngày qua tại điểm tiếp nhận hồ sơ sát hạch, cấp đổi GPLX ở TP.Nha Trang, người dân được lực lượng chức năng hỗ trợ nhiệt tình, hồ sơ được giải quyết nhanh chóng. Các điểm cấp đổi GPLX không xảy ra tình trạng quá tải.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Huỳnh Nguyên Vũ (ở H.Diên Khánh) cho biết, ông có mặt từ sáng tại địa chỉ số 14 Võ Văn Ký, phường Phương Sài, để nộp hồ sơ đổi GPLX. "Tôi chủ động dậy từ sáng sớm nhưng đến nơi thì thấy không quá đông. Các cán bộ nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết công việc nhanh chóng. Tôi thấy công tác cấp đổi GPLX cũng không có gì khác biệt với trước", ông Vũ chia sẻ.