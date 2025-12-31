Khánh Hòa kiến tạo không gian phát triển mới từ quy hoạch khu công nghiệp

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án khu công nghiệp (KCN) trọng điểm với tổng vốn hàng nghìn tỉ đồng, khẳng định Khánh Hòa là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư 3 dự án KCN sáng ngày 31.12 ẢNH: BÁ DUY

Ngày 31.12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án KCN Ninh Xuân 1, Ninh Xuân 2 và Ninh Diêm 1 với tổng vốn đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, tổng diện tích hơn 1.200 ha. Ba dự án do các nhà đầu tư uy tín làm chủ đầu tư, gồm Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) và Công ty CP Phát triển Ninh Khánh Land.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết ba dự án KCN không chỉ có ý nghĩa về mặt đầu tư hạ tầng mà còn mang tầm chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững; mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách.

"Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với tinh thần chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh", ông Trần Phong khẳng định.

Ông Mai Văn Chính, Phó thủ tướng Chính phủ xem mô hình dự án KCN Dốc Đá Trắng ẢNH: BÁ DUY

Năm 2025, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh được kiện toàn tổ chức trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận. Ban Quản lý đã chủ động đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, chuyển từ tiếp nhận hồ sơ sang đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ khâu nghiên cứu dự án. Thời gian giải quyết thủ tục của một số dự án KCN đã được rút ngắn chỉ còn khoảng 30% so với trước đây.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 KCN đã hoàn thành đầu tư hạ tầng đang hoạt động hiệu quả, trong đó 2 KCN Suối Dầu và Thành Hải đã lấp đầy 100%. KCN Ninh Thủy đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, nhất là từ Hàn Quốc trong lĩnh vực cơ khí chính xác. Tính đến tháng 10.2025, khu công nghiệp này đã thu hút 30 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 6.034 tỉ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 56,23%. Dự kiến cuối năm 2025, tỷ lệ lấp đầy sẽ lên 63,96%, và trong năm 2026 sẽ đạt 90%.

Đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án KCN Dốc Đá Trắng ẢNH: BÁ DUY

Cũng trong năm 2025, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho các KCN khác như Dốc Đá Trắng, Cà Ná giai đoạn 1. Đặc biệt, sau khi sáp nhập với Ninh Thuận từ ngày 1.7.2025, tỉnh Khánh Hòa mới với diện tích hơn 8.555 km² và dân số hơn 2,24 triệu người đang có thêm nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp, kết hợp hài hòa giữa công nghiệp hiện đại và năng lượng tái tạo.

Khu kinh tế Vân Phong được xác định là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư. Với diện tích lên đến 150.000 ha, lớn hơn tất cả các khu kinh tế trong nước, Vân Phong có cảng biển nước sâu, sân bay, quy hoạch đô thị và giáp biển, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn, hiện đại.

Để đảm bảo chất lượng thu hút đầu tư, tỉnh đang xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư khu công nghiệp nhằm đánh giá và ưu tiên xem xét nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Để công nghiệp thực sự trở thành trụ cột phát triển của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng KCN phải tập trung nguồn lực triển khai thi công dự án và xúc tiến các dự án thứ cấp có chọn lọc. Việc thu hút đầu tư phải ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, có hàm lượng khoa học cao, giá trị gia tăng lớn, tạo nguồn thu lớn và giải quyết việc làm bền vững".

Tỉnh cũng tập trung phát triển hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, đặc biệt ưu tiên các tuyến giao thông kết nối liên vùng. Việc đưa vào khai thác các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tuyến Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, quốc lộ 26B cùng hệ thống giao thông trục chính và cảng biển tại Khu kinh tế Vân Phong đã và đang mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, logistics và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Khu vực KCN Ninh Xuân tại xã Tân Định, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ổn định. Tính chung 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 14,07% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,1%, tạo đà cho tăng trưởng hai con số năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, trong đó công nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 15 đến 20%/năm.

Với những quyết tâm và hành động quyết liệt trong việc chấp thuận đầu tư các dự án KCN quy mô lớn, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, Khánh Hòa đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, biến công nghiệp thành trụ cột, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.