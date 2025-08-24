Khánh Hòa: Phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, bền vững

Khi "viên ngọc thô" được mài giũa

Nhiều người vẫn gọi mảnh đất Ninh Thuận cũ là "viên ngọc thô của vùng đất khô hạn". Sự chịu khó, lao động cần cù của người nông dân đã biến vùng đất khô hạn trở nên trù phú. Nổi bật nhất là cây nho và cây táo, hai loại cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Với hơn 1.300 ha, mỗi năm cây táo cho sản lượng trên 40.000 tấn ẢNH: TN

Với hơn 1.200 ha nho sản lượng trên 26.000 tấn mỗi năm và hơn 1.300 ha táo với sản lượng vượt 40.000 tấn, nông dân đã không ngừng đầu tư canh tác theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao. Đáng chú ý, hơn 31% diện tích nho đã áp dụng công nghệ tưới tự động, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ. Nhờ đó, mỗi ha nho có thể mang lại thu nhập ấn tượng, từ 600 triệu đồng đến 2 tỉ đồng/vụ. Bên cạnh đó, măng tây xanh (hơn 300 ha) và nha đam (350 ha) cũng đã khẳng định vị thế, thích nghi hoàn toàn với thổ nhưỡng nơi đây.

Sầu riêng Khánh Sơn với "cơm vàng hạt lép" đã trở thành thương hiệu được thị trường đánh giá cao ẢNH: TN

Trong khi đó, Khánh Hòa cũ lại nổi tiếng với những miệt vườn cây trái trù phú, với những loại cây ăn quả trở thành biểu tượng. Những vườn xoài bạt ngàn tại Cam Lâm - Cam Ranh, diện tích gần 9.000 ha, không chỉ là cây trồng kinh tế mà còn là một thương hiệu trái cây vùng miền. Đặc biệt, sầu riêng Khánh Sơn với "cơm vàng hạt lép" đã trở thành thương hiệu được thị trường đánh giá cao. Dù diện tích khiêm tốn, nhưng giá trị kinh tế mà sầu riêng mang lại vô cùng to lớn. Riêng tại Khánh Sơn, 1.700 ha cây sầu riêng đã thu hoạch, mang về gần 1.300 tỉ đồng trong mùa vụ năm 2024. Cùng với đó, cây bưởi da xanh (khoảng 1.500 ha) cũng là cây trồng chủ lực, giúp hàng nghìn hộ dân ở các huyện miền núi thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Dấu ấn nông nghiệp xanh và công nghệ cao

Thành công của nông sản Khánh Hòa không chỉ đến từ chất lượng đặc thù, mà còn ở cam kết "xanh hóa" trong canh tác. Từ chùm nho mọng nước đến trái sầu riêng thơm lừng, tất cả đều hướng tới quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao để nâng tầm giá trị.

Nha Đam cho năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất phía nam Khánh Hòa ẢNH: TN

Ở vùng đất phía nam của tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) đã phát triển được 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.355 ha, xây dựng 30 dự án nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, giá trị sản xuất đạt 990 triệu đồng/ha/năm, riêng dưa lưới và nho công nghệ cao đạt hơn 1,2 tỷ đồng/ha/năm. Giai đoạn 2021-2025, giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tăng bình quân 30,1%/năm và chiếm 18% giá trị toàn ngành.

Thương hiệu tỏi Phan Rang được người tiêu dùng biết đến rộng rãi ẢNH: TN

Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, nông sản Khánh Hòa đã đẩy mạnh xuất khẩu nhờ hệ thống truy xuất nguồn gốc chặt chẽ. Toàn tỉnh có 41 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích hơn 4.436 ha, trong đó có 24 mã số xuất khẩu xoài tươi sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Úc và EU. Ngoài ra, 23 mã số sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc, diện tích 610,96 ha. Toàn tỉnh hiện có hơn 400 ha sầu riêng đạt chuẩn VietGAP, hàng chục héc ta sầu riêng theo hướng hữu cơ. Con số này ở xoài và bưởi da xanh lên đến hàng trăm ha. Nhiều nông dân, doanh nghiệp đã đầu tư máy móc, trang thiết bị để chế biến, gia tăng giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Xoài úc cho quả to, đẹp ẢNH: TN

Liên kết chuỗi giá trị

Theo lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, định hướng chính trong thời gian tới là tập trung xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, gắn với xác định vùng trồng, chăn nuôi, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường. Tỉnh ưu tiên phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tạo liên kết chuỗi giá trị nhằm gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh liên kết theo chuỗi, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu nông sản, gắn nông nghiệp với du lịch. Đây không chỉ là một kế hoạch, mà là một chiến lược toàn diện, tạo nên động lực mới cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp Khánh Hòa.

Bằng sự quyết tâm và những bước đi chiến lược, nông nghiệp Khánh Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn kiến tạo một tương lai xanh, sạch và bền vững.



