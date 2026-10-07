Khánh Hòa siết nguyên tắc tiếp nhận tài trợ lập quy hoạch

Ngày 7.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành, Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh cùng UBND cấp xã về nguyên tắc tiếp nhận kinh phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể về nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm việc tiếp nhận và sử dụng nguồn lực đúng quy định pháp luật. Việc xem xét căn cứ Nghị định 178/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 cùng các quy định pháp luật liên quan.

Trong quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí tài trợ, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài chính để được xem xét, hướng dẫn.

Không nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch

Trước đó, ngày 18.8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản trả lời đề xuất tiếp nhận kinh phí tài trợ phục vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu xây dựng chức năng công nghiệp và cảng biển Nam Vân Phong.

UBND tỉnh cho biết không tiếp tục áp dụng các nguyên tắc, quy trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ cho công tác lập quy hoạch theo hướng dẫn tại Văn bản số 8158/UBND-XDNĐ ngày 29.8.2022 của UBND tỉnh.

Khánh Hòa không áp dụng quy định cũ về tài trợ điều chỉnh quy hoạch Nam Vân Phong ẢNH: BÁ DUY

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí tài trợ cho công tác lập quy hoạch, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

Theo nguyên tắc mới, việc tài trợ quy hoạch không nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch. Kinh phí lập quy hoạch phải được tài trợ trên tinh thần tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng, xã hội.

Quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phải bảo đảm công khai, minh bạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Kinh phí tài trợ phải nộp vào ngân sách

Theo yêu cầu trên, Sở Tài chính đã dự thảo văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa về nguyên tắc, quy trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ cho công tác lập quy hoạch xây dựng.

Theo dự thảo, việc huy động, tiếp nhận nguồn lực phải được công bố, công khai. Kinh phí tài trợ phải nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước, sau đó được tổng hợp, cân đối cùng nguồn ngân sách để thực hiện công tác lập quy hoạch. Khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân không gắn với một quy hoạch cụ thể.

Việc bố trí kinh phí chỉ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán, căn cứ tiến độ thực hiện và khả năng cân đối ngân sách.

Quy định mới do Sở Tài chính Khánh Hòa tham mưu tách bạch việc tài trợ lập quy hoạch với quyền lợi từ các dự án sau quy hoạch ẢNH: BÁ DUY

Quy định cũng tách bạch giữa việc tài trợ lập quy hoạch và quyền lợi trong các dự án được triển khai sau quy hoạch. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ pháp luật về đầu tư, đất đai, kinh doanh bất động sản và các quy định liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi hoặc lợi ích nhóm.

Theo dự thảo, nhà tài trợ nộp kinh phí vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng ủy nhiệm thu. Khoản kinh phí này được sử dụng cho công tác lập quy hoạch. Nếu còn dư sau quyết toán, kinh phí có thể tiếp tục được sử dụng để điều chỉnh quy hoạch ở giai đoạn sau hoặc thực hiện các quy hoạch khác trên địa bàn.