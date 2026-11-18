Trong hai ngày 17 và 18.11, phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng tại Khánh Hòa tổ chức workshop chuyên ngành thiết kế đồ họa với chủ đề "Bản địa hóa thuật toán: Đối thoại giữa biểu tượng di sản và dữ liệu tạo sinh".

Workshop có sự tham gia của hai chuyên gia đến từ Trường đại học Mahasarakham (Thái Lan) là PGS Pisit Hathakornvijit và TS Prasit Wichaya. Dự trực tiếp có giảng viên Trường đại học Khánh Hòa, Trường đại học Thái Bình Dương, các nghệ sĩ Chi hội Mỹ thuật Khánh Hòa cùng giảng viên, sinh viên phân hiệu.

Hai chuyên gia Trường đại học Mahasarakham (Thái Lan) trao đổi về cách đưa yếu tố văn hóa bản địa vào thiết kế đồ họa tại workshop “Bản địa hóa thuật toán” ẢNH: H.T

Giảng viên Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), Trường đại học Nghệ thuật (Đại học Huế), Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Trường đại học Duy Tân và Trường đại học Nguyễn Tất Thành tham gia trực tuyến.

Một câu hỏi được đặt ra tại workshop là làm thế nào để sản phẩm thiết kế vẫn mang dấu ấn văn hóa địa phương khi hình ảnh do AI tạo sinh ngày càng dễ trùng lặp về phong cách. Để tìm lời giải, sinh viên bắt đầu bằng việc quan sát các mẫu vật văn hóa, tìm hiểu chất liệu, hình dáng và ý nghĩa của từng mẫu. Từ kết quả phân tích, các em lựa chọn những đặc điểm có thể phát triển thành ý tưởng thiết kế với sự hỗ trợ của công nghệ.

Sinh viên phát biểu trong phiên thảo luận tại phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng ở Khánh Hòa ẢNH: H.T

Trong phiên làm việc sáng 17.11, TS Prasit Wichaya trình bày báo cáo đề dẫn và giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu. Hai chuyên gia Thái Lan cũng trao đổi với sinh viên về cách kế thừa và phát huy giá trị văn hóa bản địa trong nghệ thuật và thiết kế hiện đại.

Theo chương trình, sinh viên trực tiếp khảo sát thực địa, thu thập các mẫu vật văn hóa bản địa. Chiều 18.11, các em sẽ trình bày kết quả nghiên cứu và trao đổi với chuyên gia, giảng viên về cách vận dụng những gì quan sát được vào thiết kế.