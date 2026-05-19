Khánh Hòa: Thông báo kê khai, kiểm kê thửa đất

Để xác định chủ sử dụng của các thửa đất thuộc dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre, phường Nha Trang tại Tổ dân phố Vũng Ngán và Tổ dân phố Đầm Bấy, UBND phường Nha Trang thông báo kế hoạch kê khai, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, cụ thể như sau:

Các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất tại khu vực dự án thuộc TDP Vũng Ngán, TDP Đầm Bấy, phường Nha Trang phối hợp với Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện việc kê khai, xác lập hồ sơ bồi thường, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định.

Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (số 13B đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang) hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố Vũng Ngán - ông Lê Hùng Cường (số điện thoại 0905271606) để kê khai đất đai.

Thời gian: Từ ngày 12.5.2026 đến hết ngày 31.5.2026.

Sau thời gian thông báo, các trường hợp không kê khai hoặc không xác định được chủ sử dụng đất khu vực trên thuộc ranh giới dự án. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sẽ tiến hành lập phương án thực hiện như trường hợp không xác định được chủ sử dụng đất, những thắc mắc hoặc khiếu nại sẽ không được xem xét giải quyết.