Khánh Hòa: Tìm chủ sở hữu 371 phương tiện vi phạm hành chính (lần 1)

Nguồn: Phòng CSGT Khánh Hòa
28/04/2026 08:00 GMT+7

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo (lần 1) tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp 371 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ 371 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nay, các phương tiện trên đã hết thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết, không chấp hành quyết định xử phạt (có danh sách kèm theo).

Căn cứ Điều 125, Điều 126 luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi bổ sung năm 2020 và năm 2025); Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Báo Thanh Niên hỗ trợ thông báo danh sách các phương tiện bị tạm giữ để người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của phương tiện được biết và đến Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa để giải quyết (Địa chỉ: Km1413, đường quốc lộ 1, thôn Ninh Ích, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - liên hệ thượng úy Hồ Minh Chí, SĐT: 0903851994).

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo, nếu người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của phương tiện không đến giải quyết thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa phương tiện vi phạm hành chính Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ phương tiện xe vi phạm vi phạm hành chính CSGT Khánh Hòa
