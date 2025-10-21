Khánh Hòa: Tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính TB số 923/TB-PC08 (TRCSGT) lần 2

Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ 219 phương tiện là xe mô tô hai bánh, xe máy điện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nay, các phương tiện trên đã hết thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết, không chấp hành quyết định xử phạt.

Căn cứ Điều 125, Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi bổ sung năm 2020 và năm 2025); Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo danh sách các phương tiện bị tạm giữ để người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của phương tiện được biết và đến Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa để giải quyết (Địa chỉ: Km1413, Quốc lộ 1, thôn Ninh Ích, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - liên hệ đồng chí Thượng úy Hồ Minh Chí, SĐT: 0903851994).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của phương tiện không đến giải quyết thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành thủ tục tịch thu phương tiện và xử lý theo quy định.

Tra cứu danh sách 219 phương tiện vi phạm hành chính theo mã QR bên dưới: