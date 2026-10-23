Khánh Hòa tìm giải pháp chuyển đổi số sát nhu cầu cơ sở

Chiều 23.10, tại Khu du lịch Champa Island, phường Bắc Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với khoảng 400 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở và doanh nghiệp công nghệ số.

Hội nghị có 7 chuyên đề, gồm: nâng cao hiệu quả quản trị công cấp xã, phường bằng nền tảng số dùng chung và tự động hóa dịch vụ công; bảo đảm an toàn thông tin, phòng, chống lừa đảo và bảo vệ dữ liệu; mô hình bản đồ số, "ngôi nhà số" cho hộ kinh doanh; nền tảng Viettel Tammi kết nối chính quyền với người dân; thương mại điện tử cho sản phẩm đặc trưng, OCOP; trợ lý AI trong cơ quan nhà nước; nền tảng số phục vụ chuyển đổi xanh do VinUni phát triển.

Ông Đào Xuân Kỳ, Phó giám đốc Sở KH-CN Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị giải pháp chuyển đổi số tại địa phương ẢNH: N.P

Phát biểu khai mạc, ông Đào Xuân Kỳ, Phó giám đốc Sở KH-CN Khánh Hòa, cho biết chuyển đổi số tại địa phương vẫn đối diện nhiều rào cản. Việc hình thành các mô hình, nền tảng số mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét còn hạn chế. Một số nơi thiếu nhân lực số chất lượng cao; kỹ năng số của cán bộ cơ sở và người dân chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo ông Kỳ, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nền tảng số dùng chung và tự động hóa dịch vụ công có vai trò quan trọng để xã, phường vận hành thông suốt, giảm nguy cơ quá tải.

"Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm những giải pháp mới, tiên phong, vì sự phát triển chung", ông Kỳ nhấn mạnh.

Thượng tá Đinh Quang Hưng, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa, cảnh báo việc sử dụng phần mềm không có bản quyền, phiên bản bẻ khóa, thiếu công cụ phòng chống mã độc và chậm cập nhật đang tạo ra những lỗ hổng, đe dọa an toàn hệ thống thông tin.

Thượng tá Đinh Quang Hưng, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trình bày giải pháp bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu số tại cơ sở ẢNH: N.P

Theo thượng tá Hưng, các đơn vị cần ưu tiên khắc phục lỗ hổng nghiêm trọng, thay thế thành phần đã hết thời hạn hỗ trợ, kiểm soát quyền truy cập. Dữ liệu quan trọng phải được sao lưu và kiểm tra khả năng khôi phục; mạng cần được phân tách phù hợp để hạn chế sự cố lan rộng.

Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Internet Việt Nam giới thiệu kinh nghiệm từ Đà Nẵng với mô hình bản đồ số hộ kinh doanh và "ngôi nhà số" sử dụng tên miền quốc gia, giúp cơ sở kinh doanh giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng và xây dựng thương hiệu.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: N.P

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), đặt vấn đề làm thế nào để khách hàng lựa chọn, tin tưởng và tiếp tục mua sản phẩm OCOP Khánh Hòa.

Theo bà Giang, bán hàng trực tuyến cần đi cùng thông tin rõ ràng về nguồn gốc, quy cách, giá, hạn sử dụng, chi phí giao nhận và chính sách đổi trả. Cơ sở sản xuất cần xác định đầu mối vận hành kênh bán, xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Một hướng được đề xuất là kết nối sản phẩm OCOP với du lịch và thương mại số. Du khách có thể trải nghiệm, mua sản phẩm tại điểm đến, sau đó tiếp tục đặt hàng qua các kênh trực tuyến. Hiệu quả cần được đánh giá bằng đơn hàng giao thành công, phần thu còn lại sau chi phí và lượng khách quay lại.

Đại diện MISA giới thiệu giải pháp ứng dụng AI hỗ trợ quản lý, điều hành tại cơ quan nhà nước ẢNH: N.P

Các giải pháp AI cũng được giới thiệu nhằm hỗ trợ cán bộ tra cứu, xử lý công việc, hướng dẫn người dân; đồng thời giúp cơ sở kinh doanh xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, tư vấn và chăm sóc khách hàng.