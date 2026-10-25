Khánh Hòa tìm lời giải hạ tầng số để mở lối tăng trưởng mới

Ngày 25.10, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), Sở KH-CN tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo "Mở lối kỷ nguyên tăng trưởng số, cùng tỉnh Khánh Hòa kiến tạo hạ tầng số hiện đại", hội thảo nằm trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa 2026.

Đây là dịp để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ cùng trao đổi về xu hướng hạ tầng máy chủ, ảo hóa, điện toán đám mây và AI. Các bên cũng tìm hướng ứng dụng những công nghệ này vào thực tiễn địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,21%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành. Để giữ vững vị thế này, tỉnh không thể chỉ dựa vào những động lực tăng trưởng truyền thống.

"Nếu công nghệ không chạm tới được người dân, doanh nghiệp, thì đó mới chỉ là công nghệ, chưa phải là chuyển đổi", ông Hà nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội thảo

Theo ông Hà, định hướng công nghệ của tỉnh phải bám sát lợi thế riêng của địa phương. Công nghệ cần hướng tới những bài toán cụ thể như nuôi biển công nghệ cao, chế biến thủy sản, logistics cảng biển, du lịch thông minh và quản trị đô thị.

Tại hội thảo, các chuyên gia FPT IS chia sẻ giải pháp quản trị chuỗi cung ứng thủy hải sản, hiện đại hóa hạ tầng số, quản lý đa đám mây và ứng dụng UAV trong kinh tế không gian tầm thấp.

Du khách nước ngoài khám phá du lịch Khánh Hòa qua kính thực tế ảo tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa 2026

Bên lề hội thảo, FPT cùng các đối tác HPE và ADG trưng bày giải pháp hạ tầng máy chủ thế hệ mới, ảo hóa và điện toán đám mây. Đại biểu cũng trao đổi trực tiếp với chuyên gia trong phần hỏi đáp.