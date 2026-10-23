Khánh Hòa tổ chức Ngày hội Công nghệ số với nhiều trải nghiệm AI từ ngày 24-26.10

Trải nghiệm AI, Robotics và thực tế ảo ngay bên bờ biển Nha Trang

Lễ khai mạc diễn ra lúc 8 giờ ngày 24.10 tại Quảng trường 2.4, với chủ đề "Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương".

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ KH-CN, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các sở, ngành, địa phương, viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp cùng đông đảo người dân và du khách.

Tại lễ khai mạc, đại biểu và người dân sẽ tham quan không gian triển lãm, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số. Chương trình dự kiến công bố Cổng dữ liệu mở tỉnh Khánh Hòa; tiếp nhận, bàn giao các phần mềm, ứng dụng do Trường ĐH VinUni chuyển giao và thực hiện nghi thức kích hoạt chuỗi sự kiện Ngày hội.

Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 diễn ra từ ngày 24 - 26.10 với nhiều hoạt động trải nghiệm AI, Robotics và các giải pháp chuyển đổi số ẢNH: N.P

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là không gian trình diễn, trải nghiệm công nghệ được tổ chức tại Quảng trường 2.4, bên bờ biển Nha Trang.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách có thể tham quan, tìm hiểu các sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ số; trải nghiệm mô hình lắp ráp Robotics và STEM dành cho học sinh, tương tác và tham gia các hoạt động đố vui công nghệ.

Chiều 24.10, hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham dự.

Các nội dung tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số từ cơ sở, phổ cập chữ ký số công cộng, phát triển tài nguyên số cho cộng đồng, trường học và trang bị kỹ năng thực tế cho các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Mở rộng không gian số cho người dân, doanh nghiệp

Một nội dung đáng chú ý khác là hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP Khánh Hòa trên môi trường số. Trong hai ngày 24 - 25.10, chương trình livestream giới thiệu sản phẩm OCOP được tổ chức tại khu vực triển lãm ở Quảng trường 2.4, kết nối với mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Không gian Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 được bố trí tại Quảng trường 2.4, bên bờ biển Nha Trang ẢNH: N.P

Ngày 25.10, chuỗi hoạt động tiếp tục với các chương trình hướng đến phát triển hạ tầng số và mở rộng hiện diện trên môi trường số. Buổi sáng, tại Quảng trường 2.4 diễn ra hội thảo "Mở lối kỷ nguyên tăng trưởng số, cùng tỉnh Khánh Hòa kiến tạo hạ tầng số hiện đại". Hội thảo tập trung vào các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có nền tảng quản trị chuỗi cung ứng trong nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; hiện đại hóa hạ tầng số, quản lý đa đám mây để thúc đẩy ứng dụng AI và tối ưu vận hành.

Chiều cùng ngày, tại HKT Smart Tower (KĐT Vĩnh Điềm Trung, P.Tây Nha Trang), Sở KH-CN phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp triển khai chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn". Qua đó, học sinh, sinh viên và các cơ sở đào tạo được tiếp cận các công cụ xây dựng website cá nhân, CV trực tuyến, hồ sơ dự án và phát triển nhận diện trên môi trường số.

Sân khấu chính của Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, nơi diễn ra lễ khai mạc cùng nhiều hội nghị, hội thảo và hoạt động trải nghiệm công nghệ ẢNH: N.P

Bên cạnh đó, người dân và hộ kinh doanh được hướng dẫn tạo lập không gian số, website và nhận diện thương hiệu số với tên miền quốc gia ".vn", trong đó có các tên miền ưu đãi id.vn và biz.vn.

Sáng 26.10, Ngày hội tiếp tục với hội thảo "Tiện ích số trong khám, chữa bệnh và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến", tập trung vào các nội dung như hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa, liên thông sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; đồng thời cảnh báo các thủ đoạn tội phạm mạng, lừa đảo công nghệ cao và Deepfake.

Lễ bế mạc và khen thưởng diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày, khép lại chuỗi hoạt động của Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.