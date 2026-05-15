Khánh Hòa tổng kết BHXH, BHYT năm 2025: Vượt chỉ tiêu bao phủ

Ngày 15.5, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Tham dự có ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc BHXH Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh năm 2025 là năm đặc biệt, năm đầu tiên tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập 2 tỉnh Ninh Thuận cũ, Khánh Hòa cũ thành tỉnh Khánh Hòa mới. Đồng thời chịu tác động lớn từ trận lũ lịch sử cuối tháng 11.2025 khiến công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT gặp nhiều trở ngại. Dù vậy, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cùng sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành và địa phương, tỉnh vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao trên cả ba lĩnh vực BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị ẢNH: BÁ DUY

Năm 2025, tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 39,52% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 4,92% chỉ tiêu được giao, với tổng số 311.494 người tham gia. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 96,91%, vượt chỉ tiêu 2,41% và cao hơn mức bình quân cả nước. Tổng thu BHXH, BHYT đạt 7.473 tỉ đồng, tăng 14,76% so với cùng kỳ, với tất cả 9/9 BHXH cơ sở đều đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng chi tăng 17,31% so với năm trước.

Đáng chú ý, chi phí khám chữa bệnh BHYT với gần 4,8 triệu lượt được kiểm soát chặt chẽ, không vượt dự toán được giao. Trong năm, BHXH tỉnh đã giải quyết gần 180.000 hồ sơ các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi kịp thời cho người lao động.

Về chuyển đổi số, 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip, với hơn 8,7 triệu lượt tra cứu thẻ BHYT. Ứng dụng VssID đã có trên 670.000 người cài đặt, đạt gần 44% người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa ngành BHXH, hướng tới thay thế hoàn toàn thẻ BHYT giấy trong thời gian tới.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục. Tỷ lệ bao phủ BHXH của tỉnh vẫn thấp hơn mức bình quân cả nước gần 6%. Tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH còn diễn ra tại nhiều doanh nghiệp, với số tiền nợ lên tới 229,5 tỉ đồng. Một số địa phương không đạt chỉ tiêu BHYT, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Long Biên cũng chỉ ra tình trạng một số chủ sử dụng lao động chưa nghiêm túc thực hiện chính sách, công tác tuyên truyền tại một số địa phương chưa hiệu quả, chưa tiếp cận được người lao động trong khu vực phi chính thức.

Về nhiệm vụ năm 2026, ông Nguyễn Long Biên yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, thực hiện nghiêm Nghị định 274/2025/NĐ-CP về xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng. Tỉnh cũng sẽ rà soát, trình HĐND tỉnh phê duyệt các chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số và các xã an toàn khu cách mạng trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo đề ra mục tiêu năm 2026: tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96,5%, tỷ lệ người lao động tham gia BHXH đạt 40% và bảo hiểm thất nghiệp đạt 29,57%. Để đạt mục tiêu, tỉnh tập trung mở rộng mạng lưới điểm thu BHXH tự nguyện đến từng thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh chuyển đổi số và giao dịch điện tử; triển khai chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo Nghị quyết 20/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đồng thời khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, bổ sung quy chế hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chức thực hiện chính sách.