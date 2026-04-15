Khánh Hòa vào mùa lễ hội: Xu hướng đa trải nghiệm gia tăng sức hút điểm đến

Bên cạnh lợi thế tự nhiên và nền tảng văn hóa, xu hướng phát triển các không gian tích hợp nhiều loại hình dịch vụ, giải trí và tương tác đang góp phần làm mới sức hấp dẫn của địa phương trong mùa cao điểm.

Khánh Hòa và kỳ vọng bùng nổ từ những con số "biết nói"

Bước sang quý 2/2026 - giai đoạn cao điểm của du lịch nội địa và quốc tế, thị trường du lịch Việt ghi nhận những tín hiệu tích cực, đặc biệt hướng tới kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành và hệ thống đặt phòng, nhu cầu có xu hướng gia tăng, du khách ngày càng ưu tiên các hành trình kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá đa dạng. Xu hướng "trải nghiệm hóa" đang ngày càng rõ nét, khi du khách không chỉ tham quan mà còn tìm kiếm những hành trình đa dạng hơn, gia tăng khả năng quay lại điểm đến.

Trong bối cảnh đó, Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch lớn của cả nước. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, năm 2025, tỉnh đón khoảng 16,4 triệu lượt khách, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế. Riêng dịp lễ 30.4 - 1.5, tổng lượng khách đạt hơn 1 triệu lượt, công suất phòng lưu trú trên 88%, nhiều khu nghỉ dưỡng đạt trên 90%. Những con số này cho thấy sức hút ổn định và ngày càng tăng trưởng của điểm đến biển miền Trung.

Với mục tiêu đón hơn 18 triệu lượt khách trong năm 2026, Khánh Hòa đang từng bước chuyển mình, từ một điểm đến nghỉ dưỡng thành điểm đến giàu trải nghiệm.

Nha Trang - Điểm đến của biển thu hút du khách với cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng du lịch và chuỗi hoạt động lễ hội sôi động trong mùa cao điểm ẢNH: KDI HOLDINGS

Lợi thế của Khánh Hòa không chỉ đến từ đường bờ biển dài, khí hậu ôn hòa và hệ sinh thái đa dạng, mà còn từ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là kết nối hàng không và các tuyến cao tốc khu vực Nam Trung bộ. Cùng với đó, chiều sâu văn hóa - lịch sử với các lễ hội truyền thống đã tạo nên bản sắc riêng, giúp vùng đất duy trì sức cạnh tranh.

Trong bức tranh phát triển chung của toàn tỉnh, phố biển Nha Trang nổi lên như tâm điểm hội tụ các hoạt động du lịch và lễ hội, đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt dòng khách.

Tháng 4, Nha Trang bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động. Bên cạnh Lễ hội Tháp Bà Ponagar - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thành phố còn nhộn nhịp với các chương trình kỷ niệm ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2.4) và Giải phóng miền Nam (30.4). Không khí sự kiện lan tỏa trên toàn địa bàn với các chương trình nghệ thuật, ẩm thực và thể thao bãi biển.

Xu hướng "trải nghiệm hóa" đang định hình rõ nét du lịch Nha Trang, Khánh Hòa, khi du khách không chỉ tham quan mà còn tương tác và cảm nhận. Những điểm đến có khả năng tổ chức chuỗi hoạt động liên tục, kết hợp văn hóa - giải trí - nghệ thuật như Nha Trang đang có lợi thế trong việc kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và hình thành các trải nghiệm đa lớp.

"Cánh tay nối dài" từ khối tư nhân trong kiến tạo trải nghiệm điểm đến

Theo Quy hoạch, Khánh Hòa hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đồng thời định vị là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế. Để hiện thực hóa định hướng này, sự đồng hành của khối doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, vận hành và làm giàu hệ sinh thái du lịch.

Vega City - Quần thể đô thị biển do KDI Group phát triển, góp phần bổ sung sản phẩm du lịch và mở rộng không gian lễ hội của thành phố

Sự kết hợp giữa lễ hội truyền thống và hoạt động do doanh nghiệp tổ chức đang hình thành "mùa lễ hội đa lớp", vừa giữ chiều sâu bản sắc, vừa bổ sung yếu tố hiện đại. Hiệu ứng này không chỉ gia tăng lượng khách mà còn nâng cao chất lượng hành trình du lịch và giá trị chi tiêu.

Tại Nha Trang, bên cạnh các hoạt động do địa phương tổ chức, một số doanh nghiệp triển khai chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí trong mùa cao điểm. Trong đó, KDI Group - một Tập đoàn kinh tế đa ngành tham gia vào quá trình hình thành các không gian và hoạt động mới, với các chương trình biểu diễn nghệ thuật và hoạt động cộng đồng tại Quần thể Vega City, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.

Trong tháng 4, chuỗi hoạt động tại Vega City được triển khai với nhiều nội dung đa dạng, trải dài từ sáng đến đêm. Tâm điểm là các chương trình biểu diễn tại Nhà hát Đó với những show nghệ thuật như Rối Mơ, Chum Show, mang đến cảm nhận sân khấu đậm chất văn hóa bản địa nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại.

Song song đó, du khách có thể tham gia một số hoạt động tiêu biểu như khám phá biển và các chương trình cộng đồng, góp phần tạo nên nhịp sống sôi động cho khu vực ven biển. Không gian ven biển cũng được bổ sung các sự kiện và chương trình nghệ thuật ngoài trời, tạo nên không khí sôi động xuyên suốt.

Nhà hát Đó công trình biểu tượng trong quần thể đô thị biển Vega City

Chuỗi hoạt động này không chỉ góp phần làm phong phú thêm lựa chọn cho du khách trong mùa cao điểm, mà còn là bước khởi đầu cho một hành trình dài hơi. Từ nền tảng tháng 4, Vega City được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển các chương trình mới, hướng tới hình thành một không gian lễ hội, trải nghiệm liên tục, nơi mỗi lần quay trở lại, du khách đều có thể tìm thấy những lựa chọn mới mẻ và khác biệt. Qua đó, dự án góp phần bổ sung sản phẩm và từng bước nâng cấp hệ sinh thái du lịch của địa phương, đồng thời quần thể Vega City cũng góp phần giảm tải khu vực trung tâm, mở rộng không gian du lịch về phía bắc thành phố theo định hướng dài hạn.

Việc doanh nghiệp chủ động phối hợp cùng địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa - du lịch không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là hướng đi mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế bền vững. Khi doanh nghiệp và địa phương cùng chung định hướng, hình ảnh một Nha Trang năng động, chuyên nghiệp và giàu bản sắc đang dần được định hình rõ nét hơn trên bản đồ du lịch.