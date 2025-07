Khánh Hòa xử nghiêm quán hải sản nhập nhèm thương hiệu nổi tiếng

Ngày 26.7, Chủ tịch UBND P.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đoàn công tác gồm 12 cán bộ từ các phòng ban chuyên môn đã tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh của quán hải sản Thạnh Sương tại địa chỉ 102 Trần Phú, P.Nha Trang (P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang cũ). Cuộc kiểm tra được thực hiện sau khi du khách phản ánh về việc quán này hoạt động nhập nhèm, gây nhầm lẫn với quán hải sản Thanh Sương nổi tiếng tại 15 Trần Phú.

Theo phản ánh trước đó, quán tại 102 Trần Phú đã treo biển tên "Thanh Sương" và làm mờ số địa chỉ 102, thay thế bằng số 15 để gây nhầm lẫn cho khách. Chị N.N, một du khách cho biết: "Tối 23.7, gia đình tôi yêu cầu tài xế xích lô đưa đến quán Thanh Sương, 15 Trần Phú, nhưng lại bị đưa đến quán ở 102 Trần Phú. Gia đình tôi ăn với hóa đơn hơn 11,5 triệu đồng, nhưng hóa đơn không có tên quán hay thông tin liên hệ".

Đoàn công tác liên ngành P.Nha Trang kiểm tra hoạt động kinh doanh của quán hải sản tại 102 Trần Phú ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng. Tên cơ sở sản xuất kinh doanh chưa hoàn toàn đúng với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có dấu hiệu vi phạm Nghị định 38/2014/NĐ-CP. Cơ quan chức năng cũng xác định có dấu hiệu lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, vi phạm luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời, về an toàn vệ sinh thực phẩm, mặc dù cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận, nhưng giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm chưa đầy đủ so với số lượng nhân viên. Về phòng cháy chữa cháy, cơ sở chưa có hồ sơ phương án, bình chữa cháy trong tình trạng hỏng và thiếu các thiết bị an toàn cần thiết.

Đặc biệt hơn, về thuế, quán này còn nợ tổng cộng 61 triệu đồng tiền thuế và tiền chậm nộp. Đồng thời, cơ sở không xuất được kết quả doanh thu trên máy tính tiền từ đầu tháng 6 đến thời điểm kiểm tra.

Quán hải sản Thanh Sương chính thức tại 15 Trần Phú thường xuyên bị mạo danh thương hiệu ẢNH: T.S

Tình trạng một số cơ sở kinh doanh lợi dụng thương hiệu nổi tiếng để trục lợi, đang gây thiệt hại cho du khách và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch Khánh Hòa.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND P.Nha Trang khẳng định: "Phường luôn tạo điều kiện hết mình cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh lành mạnh trên địa bàn và không bao giờ dung túng, bỏ qua cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Khánh Hòa. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm này".

Lãnh đạo phường cũng kêu gọi bà con nhân dân và du khách phản ánh kịp thời, cụ thể để giúp cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vấn nạn này. Biên bản kiểm tra sẽ làm cơ sở để xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Chị Đặng Thị Thu Sương, chủ quán Thanh Sương (15 Trần Phú) cho biết: "Quán của tôi đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp từ ngày 12.5.2022, thời hạn 10 năm. Trước đây, tôi đã nộp hồ sơ đề nghị xử lý các quán ăn theo, mạo danh, nhưng đến nay tình trạng này vẫn còn xảy ra".