Khánh My ra sao sau cơn sốt 'Trại buôn người' thu hơn 478 tỉ?

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Chị chị em em 3, Khánh My khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc rạng rỡ, cùng phong cách thời trang ấn tượng. Nữ diễn viên lựa chọn áo dài gấm tông màu trắng xám, tôn trọn sắc vóc quyến rũ. Điểm nhấn của outfit này là chiếc khăn choàng khoác lơi trên tay, kết hợp cùng găng tay trắng, vòng cổ ngọc trai toát lên vẻ cổ điển đúng với tinh thần của sự kiện.

Sắc vóc quyến rũ của Khánh My

Khánh My đến chúc mừng Steven Nguyễn ra mắt phim điện ảnh mới. Trước đó, cả hai có dịp làm việc chung trong Trại buôn người Ảnh: NVCC

Thổ lộ về phong cách lựa chọn cho sự kiện, Khánh My cho biết cô hướng đến hình ảnh một quý cô hoài cổ, thanh lịch, phù hợp với không gian thảm đỏ mang đậm màu sắc điện ảnh. Sóng đôi bên nam diễn viên Steven Nguyễn lịch lãm trong bộ suit xám phong độ, cả hai nhận được lời khen ngợi từ mọi người.

Từng đóng cùng nhau trong dự án điện ảnh Trại buôn người, sự có mặt của Khánh My là minh chứng rõ nét cho tình đồng nghiệp khăng khít. Không chỉ đến chúc mừng, nữ diễn viên còn dành nhiều lời có cánh cho tài năng và sự nỗ lực của Steven Nguyễn trong sản phẩm mới.

Chia sẻ về hành trình gắn bó từ phim trường, Khánh My thổ lộ: “Trong quá trình làm việc chung hay những ngày cùng nhau rong ruổi đi cine-tour từ Bắc chí Nam để giao lưu với khán giả, Steven Nguyễn luôn thể hiện mình là một diễn viên vô cùng tử tế, chu đáo, chuyên nghiệp. Anh luôn biết lắng nghe, quan tâm đến bạn diễn. Làm việc cùng Steven mang lại cảm giác rất an tâm và thoải mái”.

Khánh My nói về cơn sốt Trại buôn người

Nhan sắc rạng rỡ của Khánh My tại sự kiện. Nữ diễn viên không ngại biến hóa nhiều phong cách thời trang khác nhau mỗi lần xuất hiện Ảnh: NVCC

Thời gian qua, Khánh My đánh dấu màn tái xuất điện ảnh với vai diễn Diễm My trong phim Trại buôn người. Tác phẩm phản ánh vấn nạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao” nhận được sự quan tâm của khán giả khi ra rạp, vượt ngưỡng doanh thu 478 tỉ đồng, được xem là cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp của diễn viên 9X.

Nói về thành công rực rỡ này, Khánh My từng khiêm tốn chia sẻ: "Hơn 8 năm trở lại điện ảnh, My từng có những lo lắng nhất định. Nhưng tình yêu thương và sự đón nhận quá lớn của khán giả dành cho Trại buôn người chính là phần thưởng vô giá. Thành tích này không chỉ là con số doanh thu, mà còn là động lực to lớn để My tiếp tục cống hiến, biến hóa đa dạng hơn trong những dự án nghệ thuật sắp tới”.

Khánh My chia sẻ thêm hành trình gắn bó với Trại buôn người mang đến cho cô nhiều trải nghiệm thú vị. Tại đây, người đẹp học hỏi thêm về diễn xuất, làm sao để không cần thoại quá nhiều nhưng vẫn truyền tải cảm xúc đến với khán giả. Thay vì tự nói quá nhiều về bản thân, Khánh My hy vọng khán giả sẽ là những người đánh giá công tâm nhất cho sự nghiệp, khả năng diễn xuất của mình.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Khánh My còn phát triển công việc kinh doanh và dành thời gian chăm lo cho mẹ. Đồng thời người đẹp 9X cho biết cô xem việc thực hiện các hoạt động cộng đồng là niềm vui trong cuộc sống ở thời điểm hiện tại.