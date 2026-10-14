Khánh My tiết lộ cuộc sống sau tuyên bố 'không muốn lấy chồng, sinh con'

Sau quãng thời gian vắng bóng, Khánh My tái xuất với vai diễn trong phim điện ảnh Trại buôn người. Trước đó, nữ diễn viên dành thời gian để học tập, trau dồi về diễn xuất. Trong quá trình ghi hình, người đẹp 9X thừa nhận dù có vất vả nhưng sau khi xem lại thành quả, cô thấy công sức của mình và ê kíp bỏ ra là xứng đáng. Được biết hiện tại, Trại buôn người đã thu hơn 424 tỉ đồng, dẫn đầu phòng vé từ khi ra rạp.

Trước đó, Khánh My được nhiều người gọi là “phú bà” vì sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Người đẹp cho biết cô trân trọng tình cảm khán giả dành tặng, nhưng cho biết bản thân “chỉ là người phụ nữ bình thường, hiện đang an yên với cuộc sống của riêng mình”. Trở lại điện ảnh, cô không đặt nặng vấn đề cát sê. Thay vào đó, điều Khánh My quan tâm chính là thông điệp ý nghĩa mà bộ phim gửi gắm.

Khánh My hạnh phúc khi được góp mặt trong phim điện ảnh Trại buôn người Ảnh: NVCC

Cách đây không lâu, Khánh My từng gây chú ý khi chia sẻ về quyết định không muốn kết hôn, sinh con. Nói về điều này, nữ diễn viên cho biết cô thấy bản thân có nhiều ước mơ, hoài bão và những dự án cộng đồng để thực hiện.

Khánh My chia sẻ: “Mỗi người sẽ có cái duyên, cái nợ khác nhau nên tôi chọn sống với những ước mơ, hoài bão của mình. Bây giờ tôi cũng có một trách nhiệm lớn đối với đấng sinh thành. Và tôi muốn dành hết tâm sức để phụng dưỡng cho mẹ ở hiện tại và sau này. Hiện tại thì tôi quyết định như thế, chưa có gì thay đổi. Nhưng người đồng hành thì chắc chắn tôi sẽ luôn cần”.

Khánh My nói thêm 10 năm trước, mẹ cũng từng hỏi cô về chuyện lập gia đình, sinh con. Theo cô, đó là niềm mong mỏi của bất kỳ người làm cha, làm mẹ nào. Nhưng qua những lần chia sẻ, đấng sinh thành dần thấu hiểu những mong muốn của nữ diễn viên. “Bây giờ mẹ sẽ không hỏi như vậy nữa, mà chỉ hỏi rằng: Con có đang hạnh phúc không”, sao phim Trại buôn người bộc bạch.

Cuộc sống của Khánh My ở tuổi 35

Khánh My hài lòng với cuộc sống ở tuổi 35 khi cân bằng thời gian cho công việc và cho bản thân Ảnh: NVCC

Khánh My cho biết cô đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Sau tất cả, người đẹp cho rằng sự bình yên là điều quan trọng ở hiện tại. "Một ngày của tôi trôi qua đơn giản lắm, nhưng mang lại cho tôi cảm giác bình yên", cô nói.

Nữ diễn viên chia sẻ cô chọn dậy từ sớm để ngồi thiền, rèn luyện thể thao và tập trung cho công việc. Sau Covid-19, người đẹp 9X nhận ra cuộc sống vô thường nên cô cố gắng phân bổ thời gian để hoàn thành những mục tiêu bản thân đề ra. “Nhiều lúc tôi cảm giác một ngày 24 tiếng là không đủ với mình, nên tôi luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và thời gian cho bản thân”, Khánh My chia sẻ thêm.

Phía sau hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, Khánh My thừa nhận vẫn là một cô gái bình thường, yêu thích công việc nấu ăn và chăm sóc người thân. Bên cạnh đó, cô còn trau dồi cho bản thân thông qua việc duy trì đọc sách. Từ những trải nghiệm đó, cô nhận ra rằng: “Chúng ta còn rất ít thời gian. Hãy chọn những công việc thật sự quan trọng, thật sự xứng đáng để làm bản thân cảm thấy hạnh phúc”.

Bên cạnh việc tập luyện, cải thiện vóc dáng, việc giữ sự lạc quan, nguồn năng lượng tích cực cũng là cách Khánh My duy trì vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. “Tôi không cho phép mình giữ những điều tiêu cực hay không vui quá lâu. Cao lắm là trong 30 phút đến một tiếng thôi, tôi sẽ đẩy nó ra chỗ khác để dành thời gian nghỉ ngơi, đón nhận những điều tích cực và làm những công việc quan trọng khác”, Khánh My cho hay.