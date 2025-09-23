Khánh Phương lên tiếng vụ MV có hình ảnh liên quan cá độ

Khánh Phương nhận sai và mong được sửa chữa sai lầm

Trao đổi với chúng tôi, Khánh Phương xác nhận bài viết nói về vụ việc MV có hình ảnh liên quan cá độ là do chính chủ đăng tải. Giọng ca Chiếc khăn gió ấm thừa nhận MV có xuất hiện logo của một công ty tài trợ. Khánh Phương giải thích: "Khánh Phương và nhóm nhận được lời mời hợp tác từ một công ty TNHH Truyền thông và Giải trí, Sự kiện… họ mong muốn logo xuất hiện ở vài cảnh nhỏ trong MV. Sau khi thống nhất, tôi đã giao cho ê kíp kỹ thuật ghép hình ảnh theo yêu cầu. Chúng tôi hoàn toàn không biết đó là thương hiệu liên quan đến cờ bạc, bởi tin tưởng vào giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này. Nhóm chưa bao giờ có ý định quảng bá cho các trang web cá độ".

Khánh Phương nhận sai về mình khi có thiếu sót trong khâu kiểm tra và rà soát thông tin Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Song song đó, Khánh Phương nhận sai về mình khi có thiếu sót trong khâu kiểm tra và rà soát thông tin, khiến sự việc gây bức xúc và thất vọng cho khán giả. "Thật sự đây là sự chủ quan và sai lầm quá lớn. Tôi và các anh em xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến công chúng. Hiện tại, chúng tôi vẫn tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, đồng thời mong nhận được sự cảm thông từ khán giả", Khánh Phương cho biết. Anh cũng mong khán giả cho anh được sửa sai những lỗi lầm vừa qua.

MV Anh em trước sau như một gồm 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Sản phẩm vướng tranh cãi dữ dội những ngày qua khi nhiều cảnh quay có sự xuất hiện logo của một trang web cá độ. Cụ thể, trong MV đăng tải trên kênh YouTube của Khánh Phương, ở giây thứ 58 xuất hiện chiếc cốc in logo một trang cá cược ngay chính diện khung hình. Logo này còn lặp lại trên áo, bao bì và thậm chí có cả cảnh quay lướt giao diện trang web. Những chi tiết trên lập tức lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng, kêu gọi tẩy chay sản phẩm và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc.

Trước đó, khi vụ việc xảy ra, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh chỉ trả lời riêng, không đại diện cho các thành viên khác trong nhóm Ngũ hổ tướng. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không quảng cáo cho thương hiệu đang gây tranh cãi. Song cùng lúc đó Khánh Phương và các thành viên còn lại chưa có phát ngôn liên quan vụ việc.

Trước phản ứng gay gắt từ khán giả, Khánh Phương đã lặng lẽ gỡ bỏ MV đăng tải cách đây ba ngày mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Ngay sau đó, trên kênh YouTube của nam ca sĩ chỉ còn lại video teaser và phim ngắn liên quan, trong khi bản MV vướng tranh cãi đã hoàn toàn biến mất. Khánh Phương cũng đã đăng tải lại một phiên bản mới, cắt bỏ các chi tiết nhạy cảm.