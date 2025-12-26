Khánh thành 2 cầu dân sinh ở vùng cao Lào Cai

Dự buổi lễ có nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và bà Hàn Thị Thủy, Trưởng ban Truyền thông Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK).

Các đại biểu tham dự chương trình bàn giao 2 cầu dân sinh ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Về phía địa phương có ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng; chị Dương Thị Vui, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai; lãnh đạo, cán bộ Đảng ủy - HĐND - UBND xã Khánh Thiện, cùng đông đảo nhân dân các thôn Lũng Cọ, Nặm Chắn.

Lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết cơn bão số 3 (Yagi) tháng 9.2024 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Yên Bái (cũ), nay là tỉnh Lào Cai.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại buổi bàn giao công trình ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Riêng tại xã Lâm Thượng, mưa bão cuốn trôi 2 cây cầu ở các thôn Lũng Cọ và Nặm Chắn, khiến học sinh và nhân dân phải lội suối để đi lại, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Chính quyền xã Lâm Thượng đã xây dựng phương án khôi phục 2 cây cầu với tổng mức đầu tư dự kiến 380 triệu đồng. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực gặp trở ngại vì địa phương còn nhiều khó khăn.

Đường đi ở thôn Lũng Cọ bị chia cắt, nay đã được đầu tư xây dựng công trình cầu kiên cố

Từ đề nghị của Đảng ủy - UBND xã Lâm Thượng, Báo Thanh Niên đã vận động và nhận được sự hưởng ứng, hỗ trợ của GHTK để xây cầu.

"Báo Thanh Niên trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành quý báu của GHTK đã đóng góp số tiền 250 triệu đồng xây dựng 2 cây cầu này", nhà báo Trần Việt Hưng bày tỏ.

Theo nhà báo Trần Việt Hưng, 2 công trình tuy không lớn về quy mô nhưng mang ý nghĩa thiết thực với đời sống, sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội của bà con nhân dân, là mong muốn mang lại những thay đổi tích cực, bền vững cho người dân địa phương của nhà tài trợ và những người làm báo ở Báo Thanh Niên.

Người dân 2 thôn Nặm Chắn, Lũng Cọ phấn khởi khi đã có cầu qua suối ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hai cây cầu cũng là minh chứng cho sự đóng góp của cán bộ xã và bà con nhân dân địa phương, bằng tiền bạc, công sức và tinh thần trách nhiệm.

Hai cây cầu sẽ rút ngắn khoảng cách đi lại, đảm bảo an toàn cho các em học sinh đến trường, giúp bà con thuận lợi hơn trong giao thương, sinh hoạt.

Đường liên thôn ở thôn Nặm Chắn trước và sau khi được xây dựng cầu dân sinh

"Chúng tôi tin rằng, từ những công trình nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như thế này, chúng ta sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội để ngày càng có nhiều vùng khó khăn được quan tâm, chia sẻ và đồng hành", nhà báo Trần Việt Hưng nói.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Trần Việt Hưng cũng gửi lời tri ân tới bạn đọc, đơn vị đối tác GHTK nói riêng cũng như các nhà tài trợ trong gần 40 năm qua đã luôn tin tưởng, đồng hành và chung tay cùng Báo Thanh Niên thực hiện các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Bà Hàn Thị Thủy, Trưởng ban Truyền thông GHTK, cho biết việc xây dựng 2 cây cầu thể hiện một phần trách nhiệm xã hội của GHTK với cộng đồng ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Hàn Thị Thủy, Trưởng ban Truyền thông GHTK, cho biết Báo Thanh Niên là cơ quan đã đồng hành cùng GHTK trong nhiều năm qua.

Tại tỉnh Lào Cai, 2 chiếc cầu dân sinh ở 2 thôn Lũng Cọ, Nặm Chắn là chiếc cầu thứ 3, thứ 4 mà GHTK được đồng hành cùng Báo Thanh Niên đóng góp cho tỉnh trong 2 năm vừa qua.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Nặm Chắn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

"Chúng tôi rất vui mừng khi được chung tay cùng Báo Thanh Niên xây dựng thêm 2 cây cầu này. Điều này cũng thể hiện một phần trách nhiệm xã hội của GHTK với cộng đồng, góp phần tạo thêm giá trị bền vững cho địa phương.

Chúng tôi tin rằng việc dựng xây những cây cầu sẽ mang thêm niềm tin, tạo thêm cơ hội học tập, điều kiện đi lại an toàn cho bà con nhân dân", bà Thủy chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Hải Huỳnh, Phó chủ tịch UBND xã Lâm Thượng, cho biết sau khi sáp nhập từ 4 xã Lâm Thượng, Mai Sơn, Khánh Thiện và Tây Phượng, xã Lâm Thượng hiện có diện tích 128 km², với 31 thôn, trong đó 12 thôn đặc biệt khó khăn có thôn Lũng Cọ, Nặm Chắn. Toàn xã có hơn 4.200 hộ, gần 20.000 nhân khẩu, với 18 dân tộc thiểu số cùng sinh sống.

Phó chủ tịch UBND xã Lâm Thượng Hà Hải Huỳnh phát biểu tại buổi bàn giao công trình ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Hạ tầng giao thông cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, thiên tai, đặc biệt là bão lũ trong năm 2024 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, làm hư hỏng, phá hủy nhiều công trình giao thông, trong đó có 2 cây cầu tại các thôn Lũng Cọ và Nặm Chắn.

Ông Huỳnh cho biết, tổng kinh phí xây dựng 2 cây cầu là 380 triệu đồng, trong đó nhà tài trợ hỗ trợ 250 triệu đồng, phần còn lại do chính quyền và nhân dân địa phương đóng góp thông qua công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực tại chỗ.

"Chúng tôi cam kết 2 công trình được thực hiện đúng mục đích, đảm bảo 100% nguồn vốn, không thất thoát dù chỉ một đồng", ông Huỳnh nhấn mạnh.

Chị Dương Thị Vui, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai và Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên tại Hà Nội Trần Mạnh Cường trao các phần quà khuyến học cho học sinh xã Lâm Thượng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Triệu Văn Trọng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc Lũng Cọ, 2 cầu được khởi công ngày 22.11.2025. Sau thời gian thi công khẩn trương, đến nay công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng, an toàn và mỹ quan.

"Việc đưa 2 cây cầu vào sử dụng không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn mà còn tạo điều kiện giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân", ông Trọng nói.