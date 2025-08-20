Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Khánh thành Bệnh viện Nhi T.Ư cơ sở 2

Thúy Anh
Thúy Anh
20/08/2025 08:04 GMT+7

Ngày 19.8, Bệnh viện Nhi T.Ư cơ sở 2 (xã Kiều Phú, TP.Hà Nội) chính thức khánh thành với quy mô 300 giường bệnh.

Công trình được định hướng trở thành trung tâm nhi khoa chuyên sâu, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật cao ngang tầm khu vực, góp phần giảm tải cho cơ sở 1 và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Khánh thành Bệnh viện Nhi T.Ư cơ sở 2 - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi T.Ư cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động

Ảnh: BVCC

Dự lễ khánh thành có Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận. Đây là một trong 250 công trình trọng điểm được đồng loạt khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, mang ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới đối tượng chăm sóc là trẻ em - mầm non tương lai đất nước.

Sau gần 3 năm thi công từ đầu năm 2023, cơ sở 2 đã hoàn thành với hạ tầng đồng bộ, hệ thống trang thiết bị tiên tiến, quy trình khám chữa bệnh số hóa. Bệnh viện có thể đáp ứng 300 giường nội trú và khoảng 1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nhiều địa phương tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực.

Theo PGS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, đây là dự án thuộc quy hoạch xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, sau hơn 2 năm thi công đã hoàn thành. Công trình đánh dấu bước tiến chiến lược trong mở rộng quy mô, nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu và đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho trẻ em.

Cơ sở 2 có 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 1 đơn vị chức năng, đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng. Hệ thống trang thiết bị hiện đại gồm máy CT, ECMO, máy lọc máu, phòng mổ vô khuẩn một chiều, phẫu thuật nội soi 3D…

Trọng tâm hoạt động của cơ sở 2 là các bệnh lý chuyên sâu như ung thư, ngoại khoa, dị ứng - miễn dịch - khớp, tâm thần và phục hồi chức năng. Bệnh viện hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nhi khoa thông minh, hiện đại, tiên phong về kỹ thuật chuyên sâu, góp phần giảm tải cho cơ sở 1 và phục vụ hiệu quả nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Hà Nội và khu vực lân cận.


Tin liên quan

Bệnh viện Nhi T.Ư có cơ sở mới điều trị sức khỏe tâm thần nhi

Bệnh viện Nhi T.Ư có cơ sở mới điều trị sức khỏe tâm thần nhi

Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư (Hà Nội) đưa vào hoạt động cơ sở mới Khoa Tâm thần từ 28.4. Khoa có 3 phòng khám ngoại trú, 4 phòng test tâm lý đáp ứng yêu cầu khám bệnh từ 120 - 150 lượt bệnh nhân/ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Nhi T.Ư khám chữa bệnh Phục hồi chức năng dịch vụ Bộ Y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận