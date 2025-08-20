Khánh thành Bệnh viện Nhi T.Ư cơ sở 2

Công trình được định hướng trở thành trung tâm nhi khoa chuyên sâu, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật cao ngang tầm khu vực, góp phần giảm tải cho cơ sở 1 và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Bệnh viện Nhi T.Ư cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động Ảnh: BVCC

Dự lễ khánh thành có Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận. Đây là một trong 250 công trình trọng điểm được đồng loạt khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, mang ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới đối tượng chăm sóc là trẻ em - mầm non tương lai đất nước.

Sau gần 3 năm thi công từ đầu năm 2023, cơ sở 2 đã hoàn thành với hạ tầng đồng bộ, hệ thống trang thiết bị tiên tiến, quy trình khám chữa bệnh số hóa. Bệnh viện có thể đáp ứng 300 giường nội trú và khoảng 1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nhiều địa phương tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực.

Theo PGS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, đây là dự án thuộc quy hoạch xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, sau hơn 2 năm thi công đã hoàn thành. Công trình đánh dấu bước tiến chiến lược trong mở rộng quy mô, nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu và đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho trẻ em.

Cơ sở 2 có 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 1 đơn vị chức năng, đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng. Hệ thống trang thiết bị hiện đại gồm máy CT, ECMO, máy lọc máu, phòng mổ vô khuẩn một chiều, phẫu thuật nội soi 3D…

Trọng tâm hoạt động của cơ sở 2 là các bệnh lý chuyên sâu như ung thư, ngoại khoa, dị ứng - miễn dịch - khớp, tâm thần và phục hồi chức năng. Bệnh viện hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nhi khoa thông minh, hiện đại, tiên phong về kỹ thuật chuyên sâu, góp phần giảm tải cho cơ sở 1 và phục vụ hiệu quả nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Hà Nội và khu vực lân cận.



