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Thời sự

Khánh thành công trình tưởng niệm Đoàn 180 Cảnh vệ tại Tây Ninh

Bắc Bình
Bắc Bình
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khánh thành công trình tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam tại Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh).

Ngày 2.8, tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (thuộc Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành công trình tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam.

Tham dự buổi lễ có thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đơn vị; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Năm, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thanh Nguyên; đại diện Công an tỉnh Tây Ninh, Ban liên lạc Đoàn 180 cùng nhiều đơn vị liên quan.

Khánh thành tượng đài tưởng niệm Đoàn 180 Cảnh vệ tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, phát biểu tại lễ khánh thành công trình tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Đoàn 180 là tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam, từng làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ và lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hy sinh. Đơn vị được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 4 cá nhân và 4 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Công trình xây dựng trên diện tích 2.622 m2, với kinh phí hơn 9 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình gồm nhóm tượng cao hơn 4,8 m, đúc đồng, khắc họa 5 nhân vật anh hùng; 9 trụ bia khắc tên 505 anh hùng liệt sĩ lực lượng Cảnh vệ.

Khánh thành tượng đài tưởng niệm Đoàn 180 Cảnh vệ tại Tây Ninh - Ảnh 2.

Cụm tượng khắc họa 5 nhân vật anh hùng Đoàn 180 Cảnh vệ

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Đại diện cựu chiến sĩ Đoàn 180, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thanh Nguyên xúc động chia sẻ, công trình là sự tri ân xứng đáng với các anh hùng liệt sĩ và động viên nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Khánh thành tượng đài tưởng niệm Đoàn 180 Cảnh vệ tại Tây Ninh - Ảnh 3.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thanh Nguyên đại diện đơn vị phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nhấn mạnh công trình là dấu mốc quan trọng, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho lực lượng Cảnh vệ. Ông yêu cầu cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp nối truyền thống, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Khánh thành tượng đài tưởng niệm Đoàn 180 Cảnh vệ tại Tây Ninh - Ảnh 4.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an tỉnh Tây Ninh cùng Ban liên lạc Đoàn 180 tại buổi lễ

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ

Sau lễ khánh thành, Phòng Cảnh vệ miền Nam sẽ phối hợp Ban quản lý khu di tích tổ chức quản lý, phát huy giá trị công trình, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18.10.1956 - 18.10.2026).

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