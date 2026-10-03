Khánh thành Đại lộ Doanh nhân tại KCN Thành Thành Công

Nhiều cung đường - Một ý chí

Tên các tuyến đường thường gắn với danh nhân, địa danh, sự kiện hoặc dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đối với đất nước và địa phương. Với cộng đồng doanh nghiệp, phía sau mỗi thương hiệu được gây dựng qua nhiều thập kỷ là hành trình của những con người dám khởi nghiệp, dám đầu tư, tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách và thúc đẩy kinh tế.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, doanh nhân Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC, Chủ tịch VBB - đã khởi xướng ý tưởng Đại lộ Doanh nhân cùng các tuyến đường nội khu mang tên doanh nghiệp, thương hiệu tại KCN Thành Thành Công. Mỗi bảng tên đường ghi nhận một hành trình kinh doanh được xây dựng bằng bản lĩnh, uy tín, đồng thời gợi nhắc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của đất nước.

Đại lộ Doanh nhân cùng các tuyến đường nội khu mang tên doanh nghiệp, thương hiệu tại KCN Thành Thành Công (Tây Ninh)

Trong tổng thể hệ thống giao thông nội khu KCN Thành Thành Công, công trình Đại lộ Doanh nhân cùng các tuyến đường nội khu mang tên doanh nghiệp, thương hiệu được thực hiện trong đợt này gồm: Đường Kềm Nghĩa, Đường Ngân hàng OCB, Đường Duy Tân Recycling, Đường An Phước - Pierre Cardin, Đường Tập đoàn Đại Dũng.

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OCB bên con đường mang tên Ngân hàng OCB

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Kềm Nghĩa bên con đường mang tên Kềm Nghĩa

Ông Trần Duy Hy - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa tái chế Duy Tân bên con đường Duy Tân Recycling

Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong một lĩnh vực khác nhau, có quá trình hình thành và phát triển riêng, nhưng cùng gặp nhau ở chí hướng: Dám nghĩ, dám làm, kiên trì xây dựng thương hiệu và tạo ra những giá trị bền vững.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC, Chủ tịch VBB chia sẻ tại chương trình

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC, Chủ tịch Hội Anh Em Thương hiệu Việt - cho biết: Đại lộ Doanh nhân và những tuyến đường mang tên doanh nghiệp, thương hiệu trong nội khu KCN Thành Thành Công chính là sự tri ân mà Tập đoàn TTC và VBB dành tặng đến các doanh nhân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, TTC sẽ tiếp tục triển khai hoạt động này, bởi đây là một việc làm ý nghĩa, góp phần ghi nhận và lan tỏa những dấu ấn mà cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã tạo dựng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC giới thiệu KCN Thành Thành Công đến các doanh nhân hội viên VBB

Dấu ấn doanh nhân giữa không gian sản xuất

Điểm đặc biệt của Đại lộ Doanh nhân và các tuyến đường là nằm ngay trong KCN Thành Thành Công, trực thuộc hệ sinh thái bất động sản công nghiệp của Tập đoàn TTC. Đây là nơi diễn ra các hoạt động sản xuất, đầu tư, logistics,… đồng thời tạo việc làm cho gần 40.000 lao động tại địa phương và các tỉnh, thành lân cận.

Trong không gian đó, tên các doanh nghiệp và thương hiệu hiện diện giữa nhịp vận hành của nhà máy, dòng hàng hóa và người lao động. Những bảng tên vì vậy không đứng tách biệt như một biểu tượng mang tính trưng bày, mà trở thành một phần của môi trường sản xuất thực tế - nơi giá trị kinh tế được hình thành mỗi ngày.

Đây cũng là cách Tập đoàn TTC và VBB tôn vinh cộng đồng doanh nhân: Ghi nhận những người làm kinh doanh ngay tại nơi thể hiện rõ nhất nhịp sản xuất, đầu tư và kiến tạo giá trị.

Kỷ niệm 8 năm VBB, lan tỏa thương hiệu Việt

Được thành lập vào ngày 17.10.2018, VBB được hình thành từ khát vọng kết nối những doanh nhân và thương hiệu Việt, tạo nên sức mạnh cộng hưởng cho cộng đồng. Sau 8 năm hoạt động, Hội đã quy tụ hơn 30 tập đoàn, thương hiệu, trở thành nơi để các doanh nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác.

Phiên tọa đàm và hỏi đáp giữa các doanh nhân thuộc VBB

Một trong những giá trị được VBB duy trì từ những ngày đầu là "Người Việt dùng hàng Việt - Các thương hiệu Việt ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau để cùng phát triển và xây dựng quê hương, đất nước". Từ định hướng đó, các thành viên từng bước mở rộng hợp tác, phát huy nội lực và tạo cơ hội để các thương hiệu Việt đồng hành phát triển.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ông Đặng Văn Thành có phần chia sẻ chuyên đề "Kinh tế vĩ mô và góc nhìn từ góc độ doanh nhân", tiếp đó là phiên tọa đàm với các doanh nhân thuộc VBB. Đây là dịp để các doanh nhân trao đổi về những chuyển động của nền kinh tế, kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp và những vấn đề đặt ra trong môi trường kinh doanh hiện nay.

Lễ khánh thành Đại lộ Doanh nhân diễn ra trong dịp hướng đến kỷ niệm 8 năm thành lập Hội Anh Em Thương hiệu Việt (17.10.2018 - 17.10.2026) và 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2026).

VBB gồm hơn 30 tập đoàn, thương hiệu, là nơi các doanh nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác

Trong bối cảnh Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang được triển khai, những hoạt động kết nối cộng đồng doanh nhân, phát huy nội lực và tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp càng có thêm ý nghĩa. Thông qua Đại lộ Doanh nhân, Tập đoàn TTC và VBB kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần xây dựng thương hiệu Việt, khuyến khích doanh nghiệp phát huy vai trò, trách nhiệm và đồng hành cùng các thành phần kinh tế trong kỷ nguyên mới.