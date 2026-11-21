Tối 21.11, tại xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu. Đây là công trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ooc Om Boc năm 2026.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ ảnh: nam long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, nhằm tri ân những đóng góp to lớn của cố soạn giả - NSND Viễn Châu trong hoạt động nghệ thuật, từ năm 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh (cũ) đã thống nhất tạo quỹ đất với diện tích 11.300 m2 tại quê hương của cố soạn giả Viễn Châu và tiến hành vận động gây quỹ xây dựng công trình. Sau đó, lễ khởi động được tiến hành vào ngày 8.11.2024.

"Công trình Khu lưu niệm là nơi tri ân cố soạn giả - NSND Viễn Châu, giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của ông; đồng thời tạo không gian để công chúng tìm hiểu, thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương. Qua đó, Vĩnh Long có thêm một địa chỉ để giới thiệu di sản văn hóa của quê hương đến với du khách", ông Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết thêm.

Toàn cảnh Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu ảnh: nam long

Dự án được xây dựng với tổng mức đầu tư 70 tỉ đồng (60 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và 10 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh) gồm các hạng mục chính như sân lễ hội, nhà biểu diễn, không gian trưng bày, khu giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương cùng các hạng mục cảnh quan, dịch vụ phục vụ khách tham quan.

Tượng cố soạn giả - NSDN Viễn Châu bên trong khu lưu niệm của ông ảnh: nam long

"Cha đẻ" của hơn 50 vở cải lương và hơn 2.000 bản vọng cổ

Cố soạn giả – NSND Viễn Châu (1924–2016), tên thật Huỳnh Trí Bá, quê xã Đôn Châu, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long). Ông là danh cầm đàn tranh, đồng thời là soạn giả của hơn 50 vở cải lương và hơn 2.000 bài vọng cổ, được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện và phổ biến rộng rãi trong, ngoài nước. Ông được xem là người có công khai sinh thể loại tân cổ giao duyên, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nghệ thuật cải lương và đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng tại TP.HCM.

Rất đông đại biểu và người dân dự lễ khánh thành Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu ảnh: nam long

Trong các tác phẩm của ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng, sống mãi trong lòng công chúng như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Chuyện tình Lan và Điệp, Tình mẫu tử, Tình anh bán chiếu, Sầu vương ý nhạc, Ông lão chèo đò... Không chỉ là một soạn giả tài năng, ông còn có công đào tạo, dìu dắt và sáng tác nhiều tác phẩm phù hợp với sở trường của từng nghệ sĩ, góp phần tạo dựng tên tuổi cho nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng như Út Trà Ôn, Thành Được, Minh Cảnh, Minh Vương, Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ và nhiều nghệ sĩ khác.

Cổng chính Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu ảnh: nam long

Với những cống hiến cho nghệ thuật nước nhà, ông được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1988, Nghệ sĩ nhân dân năm 2012 và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014 vì những đóng góp xuất sắc cho nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.

Hình ảnh cây đờn nằm giữa khu lưu niệm ảnh: nam long

Sự nghiệp và di sản nghệ thuật của soạn giả – NSND Viễn Châu góp phần làm phong phú, lan tỏa giá trị của nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử Nam bộ, đồng thời là niềm tự hào của quê hương Vĩnh Long. Tên tuổi và những tác phẩm của ông sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy, góp phần trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.