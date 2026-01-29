Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khánh thành khu phố thương mại, tạo động lực mới cho Phan Rang

Thiện Nhân
Thiện Nhân
29/01/2026 14:06 GMT+7

Ngày 28.1, tại P.Phan Rang (Khánh Hòa), dự án Phan Rang Center chính thức khánh thành giai đoạn 1, đánh dấu sự xuất hiện của một không gian thương mại - dịch vụ mới trên trục đường huyết mạch 16 Tháng 4.

Giai đoạn 1 của Phan Rang Center có vốn đầu tư gần 132,8 tỉ đồng, gồm 34 căn nhà phố thương mại sở hữu lợi thế 4 mặt tiền hiếm có, nằm ngay "lõi trung tâm" đô thị. Không chỉ giải quyết nhu cầu về không gian ở, dự án tập trung phát triển mô hình kinh tế "3 trong 1", kết hợp linh hoạt giữa sinh sống, làm việc và kinh doanh.

Khánh thành khu phố thương mại, kỳ vọng tạo động lực mới cho Phan Rang- Ảnh 1.

Các đại biểu ấn nút khánh thành giai đoạn 1 dự án Phan Rang Center

ẢNH: T.N

Song song với hạ tầng thương mại, Phan Rang Center tích hợp các công viên chủ đề gắn với đặc trưng nắng và gió, cùng tuyến phố đi bộ ẩm thực. Những không gian này được kỳ vọng trở thành điểm check-in, sinh hoạt văn hóa - giải trí mới, góp phần kích hoạt hoạt động du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách khi đến Phan Rang.

Theo quy hoạch, trong giai đoạn 2, chủ đầu tư (Công ty CP Việt Nam Mỹ Nhật) sẽ xây dựng tòa nhà Phan Rang Center cao 30 tầng với vốn đầu tư hơn 730 tỉ đồng. Tổ hợp đa chức năng này gồm trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và khách sạn cao cấp. Mục tiêu dài hạn là thu hút các tập đoàn lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao như năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, đến đặt văn phòng làm việc.

Khánh thành khu phố thương mại, kỳ vọng tạo động lực mới cho Phan Rang- Ảnh 2.

Lãnh đạo Công ty CP Việt Nam Mỹ Nhật trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ người nghèo P.Phan Rang

ẢNH: T.N

Phan Rang Center được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo kinh tế P.Phan Rang, từng bước chuyển dịch từ mô hình thương mại - dịch vụ nhỏ lẻ sang thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, tạo nền tảng phát triển bền vững cho đô thị trung tâm Khánh Hòa.

Phan Rang Phan Rang Center Khánh Hòa Khu phố thương mại nhà phố thương mại
