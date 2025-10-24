Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Thêm một nhà tưởng niệm anh hùng tình báo vừa được khánh thành

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
24/10/2025 18:59 GMT+7

Ngay sau khi nhà tưởng niệm Anh hùng LLVTND - nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn vừa khánh thành, nhà tưởng niệm anh hùng tình báo - đại tá Phạm Ngọc Thảo cũng vừa đón tiếp những vị khách đầu tiên.

"Đối với tình báo quốc phòng Việt Nam, anh hùng Phạm Ngọc Thảo là một tấm gương sáng ngời về lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, cả cuộc đời thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc", trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II cho biết.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo quốc phòng Việt Nam (25.10.1945 - 25.10.2025), được sự nhất trí của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, sáng 24.10, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Vĩnh Long đã long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm đại tá, Anh hùng LLVTND - liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo. 

Thêm một nhà tưởng niệm anh hùng tình báo vừa được khánh thành- Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) phát biểu tại lễ khánh thành

Ảnh: ANH NGỌC

Thêm một nhà tưởng niệm anh hùng tình báo vừa được khánh thành- Ảnh 2.

Trung tướng Võ Viết Thanh - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ hai từ phải sang) cùng các đại biểu khách mời

Ảnh: ANH NGỌC

Dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm có ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14; trung tướng Võ Viết Thanh - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các nhân chứng lịch sử và đại diện gia đình đại tá, Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Thảo.

Cho đến khi mất, kẻ thù vẫn không hề biết Phạm Ngọc Thảo là cán bộ tình báo cách mạng

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) khẳng định: "Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, nhằm tôn vinh những đóng góp, công lao của đại tá, liệt sĩ -  anh hùng Phạm Ngọc Thảo và ngành tình báo quốc phòng Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, là nơi sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; kịp thời động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và nhân dân địa phương nêu cao niềm tự hào về truyền thống của quê hương Vĩnh Long và tình báo quốc phòng Việt Nam".

Thêm một nhà tưởng niệm anh hùng tình báo vừa được khánh thành- Ảnh 3.

Lễ cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm 

Ảnh: ANH NGỌC

Công trình nhà tưởng niệm đại tá, Anh hùng LLVTND - liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo được xây dựng khang trang, hiện đại, đặt tại Khu di tích Nơi ở và hoạt động của đồng chí Phạm Ngọc Thảo (P.An Hội, Vĩnh Long). Nhà tưởng niệm có 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 312m², kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp ngói truyền thống với tổng kinh phí đầu tư hơn 10 tỉ đồng.

Anh hùng Phạm Ngọc Thảo (tức Phạm Thao), sinh ngày 14.2.1922 tại Long Xuyên, trong một gia đình Công giáo, trí thức yêu nước; ông nội là chí sĩ ái quốc Phạm Ngọc Lành, người ủng hộ, hậu thuẫn cho nhiều phong trào chống Pháp. Đầu năm 1946, ông được tổ chức cử ra miền Bắc học khóa 1, Trường võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan lục quân 1). 

Ra trường, trở lại miền Nam, ông hoạt động ở địa bàn khu 8, khu 9. Cuối năm 1947, ông được trên giao làm Trưởng phòng Mật vụ Nam bộ (là tổ chức tình báo đầu tiên của cách mạng ở Nam bộ). Năm 1949, ông được trên điều sang làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 410 chủ lực Khu 9, chiến đấu nhiều trận thắng lợi lớn, góp phần mở rộng vùng giải phóng.

Thêm một nhà tưởng niệm anh hùng tình báo vừa được khánh thành- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm trước nhà tưởng niệm đại tá, Anh hùng LLVTND - liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo

Ảnh: ANH NGỌC

Thêm một nhà tưởng niệm anh hùng tình báo vừa được khánh thành- Ảnh 5.

Nhà tưởng niệm trưng bày nhiều hình ảnh cùng các tư liệu quý về cuộc đời sự nghiệp hoạt động cách mạng của anh hùng Phạm Ngọc Thảo

Ảnh: ANH NGỌC

Sau Hiệp định Genève 1954, ông Phạm Ngọc Thảo được T.Ư trực tiếp chỉ đạo đi sâu hơn nữa vào những vị trí trọng yếu của địch, hoạt động đơn tuyến, độc lập tác chiến, không có đồng đội trực tiếp hỗ trợ, chỉ chịu sự chỉ đạo về chiến lược của T.Ư. Bằng tài trí, mưu lược và lòng yêu nước nồng nàn, ông đã xây dựng cho mình những vị trí quan trọng trong hàng ngũ địch để hoạt động tình báo.

Năm 1965, ông Phạm Ngọc Thảo không may sa vào tay địch, bị tra tấn rất dã man, song không hề lay chuyển được ý chí sắt đá của một cán bộ tình báo kiên trung, khí phách hiên ngang của người cộng sản. Ông đã anh dũng hy sinh ngày 17.7.1965, khi vừa 43 tuổi. Cho đến giây phút cuối, kẻ địch vẫn không hề biết Phạm Ngọc Thảo là một cán bộ tình báo cách mạng.

Từng bị ám sát hụt

Những năm tháng hoạt động trong hàng ngũ địch, ông Phạm Ngọc Thảo luôn phải đối mặt với hiểm nguy, có lần bị ám sát hụt nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định quan điểm, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, với ý thức tổ chức kỷ luật cao, ông luôn thể hiện là một cán bộ tình báo mưu trí, sáng tạo, giành thế chủ động tấn công địch, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. 

Ghi nhận công lao của ông Phạm Ngọc Thảo, Đảng, Nhà nước và quân đội đã công nhận liệt sĩ và truy phong cho ông quân hàm đại tá, truy tặng Huân chương Quân công hạng nhì; Huân chương Chiến thắng hạng hai; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba. Ngày 30.8.1995, ông được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

