Văn hóa

Khánh thành thác 9 tầng tại Khu di tích Kim Liên

Khánh Hoan
Khánh Hoan
18/05/2026 19:16 GMT+7

Công trình thác nước 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên hoàn thành, góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, tâm linh trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 18.5, trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026 kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An).

Công trình này là một trong những hạng mục thuộc quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỉ đồng, do Tập đoàn T&T Group tài trợ.

Khánh thành thác 9 tầng tại Khu di tích Kim Liên- Ảnh 1.

Lễ cắt băng khánh thành công trình thác 9 tầng

ẢNH: K.HOAN

Thác 9 tầng được xây dựng trên cơ sở tôn tạo dòng suối tự nhiên tại khu vực núi Động Tranh, lấy cảm hứng từ câu ca dao quen thuộc: "Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".

Công trình gồm 9 tầng thác liên hoàn, tượng trưng cho chín chữ cù lao: Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng, Dục, Cố, Phục, Phúc. Đây là lời nhắc về công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái, đồng thời thể hiện đạo lý hiếu nghĩa trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Điểm nhấn của công trình là hồ nước trung tâm có đường kính 21 m, được thiết kế như mặt gương lớn giữa không gian núi rừng Động Tranh. Bao quanh là hệ thống suối, thác và đường dạo, cùng nhiều chi tiết mang đậm dấu ấn văn hóa làng quê Việt Nam, tạo nên không gian trang nghiêm nhưng gần gũi, hài hòa với thiên nhiên.

Hồ trung tâm tại thác 9 tầng

Hồ trung tâm tại thác 9 tầng

ẢNH: K.HOAN

Các tầng thác liên hoàn tại dòng suối tự nhiên

Các tầng thác liên hoàn tại dòng suối tự nhiên

ẢNH: K.HOAN

Toàn bộ công trình được triển khai theo hướng tôn trọng tối đa địa hình, cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên hiện hữu. Vật liệu chủ yếu là đá khối, sỏi tự nhiên tại địa phương; hệ thống suối, thác được chỉnh trang trên cơ sở giữ gìn dòng chảy vốn có, tạo nên không gian gần gũi, mộc mạc nhưng giàu ý nghĩa biểu tượng.

Công trình góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, cảnh quan tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và là điểm nhấn văn hóa, tâm linh để người dân, du khách dâng hương, tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng tác phẩm 'Việt Nam - những trang sử vàng' cho Khu di tích Kim Liên

Ngày 15.5, trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tác phẩm điêu khắc ánh sáng Việt Nam - những trang sử vàng tặng Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

