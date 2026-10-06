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    Giáo dục

    Khánh thành Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến ở miền Tây

    Nam Long
    Nam Long
    Trường ĐH Cửu Long đưa vào sử dụng Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến đầu tiên của miền Tây, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại nhà trường và địa phương.

    Sáng 6.10, Trường ĐH Cửu Long tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến. Đây được xem là trung tâm đầu tiên ở miền Tây về nghiên cứu vật liệu.

    Khánh thành Trung tâm nghiên cứu vật liệu tiên tiến ở miền Tây- Ảnh 1.

    PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, phát biểu tại buổi lễ

    Ảnh: Nam Long

    Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến được xây dựng trong khuôn viên Trường ĐH Cửu Long với diện tích gần 120 m2, được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị, dụng cụ và nội thất phục vụ nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển sản phẩm.

    Trung tâm được trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng như: máy sấy thăng hoa TPV-50FZ; cân phân tích 4 số chuẩn ngoại; máy khuấy từ gia nhiệt; tủ sấy điện tử 43L; máy đồng hóa siêu âm công suất 950W; máy đồng hóa HR-25, HMG-500; máy nghiền bi lăn phòng thí nghiệm; máy cất nước; máy đo pH để bàn; lò nung hộp 1.200°C; máy ly tâm; bơm chân không… cùng nhiều thiết bị hỗ trợ khác. Tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỉ đồng.

    Theo PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, việc đầu tư và đưa trung tâm vào hoạt động tạo thêm điều kiện để giảng viên, sinh viên và các nhóm nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học, thực hiện thí nghiệm, đánh giá vật liệu và từng bước phát triển các sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn.

    Khánh thành Trung tâm nghiên cứu vật liệu tiên tiến ở miền Tây- Ảnh 2.

    Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến

    Ảnh: nam long

    Khi đưa vào hoạt động, trung tâm được kỳ vọng trở thành hạt nhân nghiên cứu và kết nối khoa học - công nghệ, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khoa học trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn sản xuất, đời sống.

    Việc khánh thành Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến tiếp tục cho thấy nỗ lực của Trường ĐH Cửu Long trong đầu tư cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường ĐH theo hướng nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

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