Khánh thành trùng tu đình Trường Đông

Đình Trường Đông được xây dựng từ đầu thế kỷ 19, gắn liền với đời sống văn hóa - tâm linh của cộng đồng cư dân biển Vĩnh Trường. Những năm gần đây, công trình xuống cấp nặng: mái ngói bong tróc, tường nứt, trụ gỗ mục, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập. Tình trạng này từng được Báo Thanh Niên phản ánh trong nhiều bài viết.

Đình Trường Đông sau khi trùng tu ẢNH: H.L

Đáng chú ý, sau khi Báo Thanh Niên ngày 30.5.2023 đăng bài Ngôi đình hơn 150 tuổi ở Nha Trang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, sáng 31.5.2023, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã gọi điện cho PV Thanh Niên để trao đổi thông tin và cảm ơn đã phản ánh kịp thời tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đình. Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng và thống nhất chủ trương ưu tiên bố trí vốn. Tháng 7.2023, HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án; đến tháng 7.2024, UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật với tổng vốn hơn 13 tỉ đồng. Trong đó, TP.Nha Trang (cũ) bố trí 10,7 tỉ đồng, phần còn lại từ nguồn thu vé các di tích cấp quốc gia.

Dự án gồm nhiều hạng mục: nghi môn, đình chính, lăng Ông, miếu tiền hiền - hậu hiền, nhà ghi danh liệt sĩ, hệ thống sân nền và cảnh quan. Bên cạnh giá trị kiến trúc, đình Trường Đông còn lưu giữ sắc phong triều Nguyễn, cổ vật và các tư liệu Hán Nôm quý; đồng thời là nơi thực hành những loại hình di sản phi vật thể như hò bá trạo, nhạc lễ, nghi thức thờ cúng.